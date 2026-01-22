Une 30e édition tournée vers les rencontres

Le Festival international du court métrage au Saguenay, REGARD, a levé le voile sur les premières composantes de la programmation de sa 30e édition, qui se tiendra du 18 au 22 mars 2026.

Pour souligner ses 30 ans, REGARD a choisi de repenser la traditionnelle formule de questions-réponses. Plutôt que de maintenir ces échanges en salle, le festival mise sur une approche plus conviviale en invitant les spectateurs à des After projections, organisées après chaque séance double de compétitions dans un espace aménagé.

Les festivaliers pourront ainsi échanger avec près de 20 cinéastes lors de sept séances de discussions réparties sur toute la durée de l’événement. Ils pourront donc entamer un véritable dialogue avec les créateurs, afin d’en apprendre davantage sur eux et leurs projets à venir.

Un nouveau cœur névralgique

Parmi les nouveautés de cette nouvelle édition, plusieurs activités du festival seront regroupées au Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi, qui deviendra le quartier général de cette édition anniversaire. Avec sa vue sur la rivière Saguenay et sa proximité du centre‑ville, le lieu promet de devenir le point de ralliement du festival.

Ouvert toute la journée, le Hangar accueillera la majorité des activités du Marché du Court, un café‑bar, ainsi que toutes les soirées festives, incluant les réputés cabarets du festival. De plus, les activités autrefois tenues dans la ruelle seront relocalisées dans un nouvel espace extérieur, la Cour du court Ubisoft, aménagée devant le hangar.

L’Argentine et la Suisse mises à l’honneur

La programmation 2026 offrira aussi une vitrine internationale avec la présentation d’une sélection des meilleurs courts métrages argentins du moment le 20 mars, au Théâtre C.

Le lendemain, la Suisse sera au cœur d’un dialogue réunissant les cinéastes originaires de ce pays Zoël Aeschbacher et Rolf Hellat, tous les deux invités à partager leur regard sur les enjeux artistiques, sociaux et cinématographiques qui traversent leur pratique. Le public pourra ainsi découvrir quatre films marquants des deux créateurs lors d’une séance présentée le 21 mars au Studio Desjardins du CEM.