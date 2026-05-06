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Mercredi, 06 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 48s

Prix littéraires 2027

Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean exclut l’usage de l’IA

Émile Boudreau
Le 06 mai 2026 — Modifié à 13 h 48 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Soucieux de préserver la qualité de ses Prix littéraires, le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean a récemment annoncé une révision de ses règlements en vue de l’édition de 2027.

Pour cette 36e mouture des Prix, qui débute à la mi-mai, toute œuvre ayant recours à l’intelligence artificielle, tant pour l’écriture que pour les illustrations, y compris les pages de couverture, ne sera plus admissible.

Par cette décision, le Salon, qui collabore depuis plusieurs années avec des illustratrices et illustrateurs pour ses affiches officielles, souhaite affirmer clairement son soutien aux créateurs et créatrices.

« Le Salon a toujours voulu mettre de l’avant les créateurs et créatrices. Il allait de soi pour les membres du conseil d’administration de prendre position quant à l’utilisation de plus en plus fréquente de l’intelligence artificielle. C’est une question de respect du droit des artistes et c’est à 100% en adéquation avec notre mission. », a souligné Philippe Fortin-Villeneuve, président de l’organisme.

D’autres modifications réglementaires entreront également en vigueur dès mai 2026 pour les œuvres qui seront inscrites aux Prix littéraires 2027. Les règlements complets peuvent être consultés sur le site web du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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