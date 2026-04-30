La Bonté DiVigne, maintenant une affaire de famille

Le vignoble La Bonté DiVigne, situé sur le chemin des Deux Rivières à Roberval, a récemment entamé un nouveau chapitre de son histoire. Depuis février 2025, l’entreprise est entre les mains de Marie-Claude Bourget et Mario Savard, un couple bien décidé à faire rayonner les vins du Lac-Saint-Jean.

Installés à Québec, les nouveaux propriétaires originaires de Saint-Félicien conservent toutefois un pied-à-terre dans la région depuis plusieurs années. L’acquisition du vignoble s’inscrit d’ailleurs dans un projet de vie.

« Je cherchais un projet, mon conjoint voulait une terre, pour tranquillement préparer notre retour en région. Quand on a vu que le vignoble était à vendre, ça a été un coup de cœur », raconte Marie-Claude Bourget.

Un coup de cœur partagé, tant pour le site que pour la qualité des produits. « Les vins avaient déjà gagné des prix, ils étaient à notre goût. », ajoute-t-elle.

Pour Mario Savard, la découverte des lieux a même eu quelque chose de surprenant.

« Au départ, j’y suis allé de façon très neutre… et finalement, on a tout acheté. J’étais le premier étonné de voir qu’on pouvait produire des vins de cette qualité ici, dans le nord. Ça fait un peu mentir l’idée qu’il faut absolument des climats comme la Californie », lance-t-il.

Après une première année complète à la barre de l’entreprise, le couple reconnaît qu’il a dû travailler fort.

« Ç’a été une grosse année, souligne Marie-Claude Bourget. On a touché à tout : l’embouteillage, le travail au champ, la récolte des raisins. Et là, 2025 marque notre première cuvée officielle avec les raisins qu’on a nous-mêmes cultivés. »

Des cépages adaptés au climat nordique

La production repose principalement sur des cépages hybrides adaptés au climat nordique. Une petite portion des cultures, environ 10 %, est toutefois réalisée en serre, dans une optique d’optimisation.

« Les serres nous permettent de repousser certaines limites, notamment avec des cépages qui ne sont pas faits pour pousser ici. On peut ainsi prolonger la saison et atteindre la maturité souhaitée », explique Mario Savard.

Parmi ses produits, le vignoble propose notamment des vins blancs, rosés et rouges, ainsi que des vins fortifiés.

« Ce sont des vins auxquels on ajoute du sucre naturel pour créer un produit de type dessert », explique Marie-Claude Bourget.

Leur vin blanc fortifié s’est d’ailleurs illustré récemment en remportant un prix distinction à la Coupe des nations, preuve que la qualité est au rendez-vous.

Une production de bouteilles record

Pour 2025, la production devrait atteindre près de 4000 bouteilles, un sommet pour l’entreprise.

« Habituellement, on tourne autour de 3000 bouteilles. Cette année, ce sera une de nos plus grosses productions », mentionne-t-elle.

La mise en marché demeure toutefois un défi.

« Il faut se faire connaître et briser certains préjugés sur les vins québécois », ajoute Marie-Claude Bourget.

Pour l’instant, les produits de La Bonté DiVigne ne sont pas disponibles à la SAQ, mais des démarches sont en cours pour développer des partenariats, notamment avec des restaurateurs.

La boutique du vignoble devrait ouvrir ses portes en juin. Le couple prévoit auparavant participer à des événements agroalimentaires dans la région.

Malgré l’ampleur du travail, « beaucoup plus qu’on l’imaginait », admettent-ils, les nouveaux propriétaires sont animés par une véritable passion: produire, ici même, des vins distinctifs et de grande qualité. Une ambition qu’ils comptent bien faire fructifier, une bouteille à la fois.