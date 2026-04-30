SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 30 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 38s

Val Belzil de retour au Saguenay–Lac-Saint-Jean avec deux spectacles

Émile Boudreau
Le 30 avril 2026 — Modifié à 13 h 39 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’humoriste Val Belzil signe un retour remarqué au Saguenay-Lac-Saint avec deux spectacles au début du mois de mai. Elle montera d’abord sur scène au Vieux Théâtre de La Baie le 1er mai, avant de s’arrêter à la Microbrasserie La Chouape, à Saint-Félicien, cette seconde date affiche d’ailleurs déjà complet.

Active sur la scène humoristique québécoise depuis plus d’une décennie, Val Belzil s’est bâti une solide réputation grâce à un style qui marie le stand-up classique à l’interprétation de personnages, dont « Denise, Reine du DIY », une Saguenéenne fière et sans compromis. L’humoriste a amorcé sa carrière en humour à 43 ans, un parcours atypique qui l’a amené à être Finaliste de l’émission Le prochain stand-up.

En plus de ses deux représentations, Val Belzil sera également de retour au Saguenay les 22 et 23 mai prochains dans le cadre de la Foire alimentaire Zone Boréale, qui se tiendra à la Zone portuaire de Chicoutimi.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une Ilnue de Mashteuiatsh gagne le Prix des libraires du Québec en poésie
Publié hier à 16h00

Une Ilnue de Mashteuiatsh gagne le Prix des libraires du Québec en poésie

L’autrice ilnue Marie-Andrée Gill, originaire de Mashteuiatsh, a remporté mardi soir le Prix des libraires du Québec 2026 dans la catégorie Poésie pour son recueil Uashtenamu | Allumer quelque chose, rapporte Radio-Canada. Il s’agit de son quatrième ouvrage solo. Son livre s’est imposé devant Précieux sang, de Marie-Hélène Voyer. Étaient ...

LIRE LA SUITE

Un auteur de polar originaire de Saint-Félicien parmi les finalistes
Publié hier à 8h00

Un auteur de polar originaire de Saint-Félicien parmi les finalistes

L’auteur originaire de Saint-Félicien, Steve Laflamme, fait partie des finalistes du prix Crime Writers of Canada 2026, rapporte Radio-Canada. Son plus récent roman, La mémoire du labyrinthe, est nommé dans la catégorie « Meilleur roman policier en français ». Publié chez Libre Expression, l’ouvrage de 400 pages permet à l’écrivain de se mesurer ...

LIRE LA SUITE

Dévoilement des lauréats du Prix littéraire Damase-Potvin
Publié le 27 avril 2026

Dévoilement des lauréats du Prix littéraire Damase-Potvin

L'association Écrivain·e·s de la Sagamie a profité d’une soirée tenue jeudi dernier à la Brasserie Port-Alfred de La Baie pour dévoiler les gagnants des trois catégories du concours de nouvelles du Prix littéraire Damase-Potvin. Plus de cent vingt-cinq personnes étaient présentes lors de ce dévoilement ont assisté à cet évènement. Sous la présidence ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES