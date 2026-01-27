Guy Bouchard devient ambassadeur pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean

La Fédération des chefs d’entreprises du Québec (FEDCEQ), un organisme récemment fondé par l’homme d’affaires Pierre Drapeau, amorce son déploiement au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour assurer son enracinement dans la région, la Fédération a fait appel à Guy Bouchard qui agira comme ambassadeur régional.

Actif dans le monde des affaires depuis plus de 35 ans, Guy Bouchard a notamment été propriétaire-éditeur du mensuel Informe Affaires. Plus récemment, il a œuvré comme coordonnateur du Comité de maximisation des retombées économiques régionales du Saguenay–Lac-Saint-Jean pendant plus de deux ans et demi.

« Je suis très fier de joindre le conseil des ambassadeurs de la Fédération, parce qu’il s’agit d’une organisation indépendante des grandes entreprises et des subventions gouvernementales. Son positionnement sera donc celui des entrepreneurs québécois et j’entends bien porter les défis et enjeux régionaux au sein de la FEDCEQ. », a-t-il déclaré.

Une présence dans chaque région du Québec

L’objectif de la FEDCEQ est d’avoir au moins un ambassadeur dans chaque région du Québec. Ceux-ci auront le mandat de prendre en compte les préoccupations propres à leur région, de réunir les acteurs de la société civile de leur territoire respectif et de créer un comité régional. Au total, la FEDCEQ souhaite former 17 comités, un par région administrative.

« Pour que la Fédération soit crédible et écoutée, il faut qu’elle ait ses assises partout au Québec, notamment par le truchement de ses ambassadeurs et ambassadrices. », a expliqué Pierre Drapeau.