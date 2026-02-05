Le CIFQ annonce deux nouvelles nominations à sa direction

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) a dévoilé aujourd’hui une importante réorganisation de sa direction, marquée par la nomination de Michel Vincent au poste de président et de Véronique Normandin à celui de directrice générale.

Ingénieur forestier et économiste, Michel Vincent cumule plus de quarante ans d’expérience dans le secteur forestier québécois. Reconnu comme une référence en matière d’économie forestière, il est particulièrement réputé pour son expertise sur le dossier du conflit du bois d’œuvre. Michel Vincent a rejoint le CIFQ en 2003, où il a tour à tour occupé les fonctions d’économiste en chef puis de directeur principal, économie et transition.

Dans ses nouvelles fonctions de président, il agira désormais comme porte-parole officiel de l’industrie forestière québécoise auprès des membres du CIFQ, des gouvernements, des médias et des principaux partenaires du secteur. Son mandat inclut également la défense des intérêts de l’industrie et la promotion d’un environnement d’affaires stable et compétitif. Son mandat inclus également de maintenir une présence active dans les régions afin de maintenir le dialogue avec les acteurs locaux.

La nouvelle directrice générale, Véronique Normandin, possède quant à elle près de 20 années d’expérience en gestion et en communication. Jusqu’à tout récemment vice-présidente aux communications et affaires publiques du CIFQ, elle continuera d’assumer un rôle clé dans ce domaine tout en prenant la barre des opérations, de la mise en œuvre du plan stratégique et du rayonnement de l'organisation.

« Fort de cette nouvelle équipe de direction, le CIFQ démontre sa capacité à s'adapter au contexte actuel et réaffirme avec conviction son engagement à soutenir ses membres ainsi qu'à défendre les intérêts de l'ensemble des acteurs de la filière forestière, un secteur d'importance stratégique pour l'économie et les collectivités du Québec. », a souligné Monsieur Jean-François Champoux, président du Conseil d'administration du Conseil de l'industrie forestière du Québec.