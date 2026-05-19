Les Fonds régionaux de solidarité FTQ injectent 14,7 M$ dans la région

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont effectué des investissements totalisant 14,7 millions de dollars répartis dans 14 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours de leur exercice 2025-2026. Cette année, près de 80 % des sommes investies ont été consacrées à des projets de repreneuriat, permettant d’assurer la continuité de 11 entreprises de la région.

Parmi les projets de relève soutenus se trouve celui de SimplyPHP, une firme montréalaise spécialisée en en langage de programmation Web. À l’approche du départ à la retraite de ses fondateurs, l’entreprise a été reprise par TLM, une société fondée à Saguenay et reconnue pour la conception de logiciels et d’applications sur mesure.

Autre cas notable, celui de Filtrar Tech, une entreprise de Chicoutimi œuvrant dans les solutions de contrôle de la poussière pour l’industrie lourde. Dans une démarche de transition planifiée, son dirigeant, Jean‑François Turcotte, à la tête de l’organisation depuis 10 ans, a amorcé son retrait graduel en confiant les rênes de l’entreprise à plusieurs employés clés.

Au total, les 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi un montant record de 241 millions de dollars afin de soutenir 172 PME, dont 91 projets de repreneuriat représentant plus de la moitié des investissements.

« Ce niveau inédit d’investissements est le fruit d’un engagement soutenu sur le terrain. Partout au Québec, nos équipes accompagnent les entrepreneurs et entrepreneuses dans des projets structurants pour leurs entreprises et pour leurs régions. », a commenté Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.