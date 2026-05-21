Trixeco aux commandes

Le Groupe Trixeco continue d’étendre ses activités en devenant promoteur d’un projet de développement à vocation commerciale et industrielle légère sur le boulevard Vézina, à Dolbeau‑Mistassini.

« La famille Laprise avait mis en vente le demi‑lot. Nous avons communiqué avec la Ville, qui possédait l’autre portion du terrain. Nous leur avons présenté le projet, et ils ont décidé d’embarquer avec nous », explique Tomy Lamontagne, actionnaire chez Groupe Trixeco.

Une entente a été conclue avec la Ville de Dolbeau-Mistassini. « Le génie civil est connexe à nos activités. Ça nous fait travailler dans les périodes plus tranquilles. On a une entente avec la Ville pour développer le terrain. Elle nous l’a cédé, et nous devons maintenant y apporter les services et procéder au développement rapidement. »

Le but est de mettre en vente cinq terrains abordables destinés à des usages commerciaux ou industriels légers. Ces dernières semaines, les passants ont d’ailleurs pu constater du mouvement sur le site.

« On voulait récupérer le bois pour que les gens voient qu’un développement est en cours. On a broyé le sol pour le rendre carrossable. »

Pour la suite, tout dépendra des acheteurs. Groupe Trixeco compte vendre et aménager un terrain à la fois, en s’adaptant aux besoins de chaque client.

Rappelons que l’entreprise se positionne comme un leader en recyclage de matériaux de construction et de traitement de matière résiduelle.

Les projets vont bon train. « C’est surtout notre division de génie civil qui prend de l’expansion. Le recyclage de métaux, on se développe. On est rendu présents partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’au Nord. »