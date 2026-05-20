Près de 302 000 $ pour soutenir les clubs de VTT de la région

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière pouvant atteindre 301 980 $ destinée aux clubs de véhicules tout-terrain (VTT) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette somme vise notamment à favoriser une pratique sécuritaire du VTT, à assurer l’entretien des sentiers et à permettre l’acquisition d’équipements essentiels aux opérations des clubs.

L’annonce a été faite aujourd’hui par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, accompagné de l’adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions et députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Les élus caquistes de la région, soit les députés Yannick Gagnon, Éric Girard et Nancy Guillemette, ont tenu à souligner l’importance de ce soutien financier pour le développement des activités liées aux véhicules hors route.

« Nous sommes à l’écoute des besoins de la Fédération québécoise des clubs quads et de ses clubs affiliés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et nous voulons soutenir le développement de leurs activités. La pratique du véhicule tout-terrain est très appréciée dans notre région, autant par les résidents que par les touristes. Y contribuer assure donc son apport à notre économie pour les années à venir. », ont-ils déclaré conjointement.

Au-delà de la région, l’aide s’inscrit dans un investissement plus large du gouvernement québécois. À l’échelle provinciale, plus de 7,4 millions de dollars seront distribués entre la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ), ses clubs affiliés, la Fédération québécoise des motos hors route (FQMHR) ainsi que leurs membres.