Contenu commandité

La Chambre de commerce et d’industrie de St-Félicien s’apprête à accueillir une nouvelle édition de son prestigieux Gala 2025 - Les rouages du progrès, un événement biennal qui met à l’honneur les entreprises locales et leur contribution essentielle au développement économique de la région.

Le rendez-vous est donné pour le 14 mars 2025, à l’Hôtel du Jardin, où entrepreneurs, décideurs et acteurs du milieu économique se réuniront pour une soirée de reconnaissance et de célébration. Les participants auront l’occasion de souligner les réussites marquantes et d’échanger dans un cadre privilégié.

DERNIERS JOURS POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

L’édition 2025 du gala repose sur une idée forte : le progrès est un engrenage où chaque entreprise joue un rôle crucial. Les entreprises locales ont jusqu’à vendredi pour déposer leur candidature et mettre en lumière leurs réalisations.



LES CATÉGORIES :

Prix Émergence - Jeune entreprise de l'année

Prix Relève - Relève ou transfert d'entreprise

Prix Essor - Investissement, innovation ou nouveau projet.

Prix Engagement - Contribution ou investissement dans la communauté

Prix Dévouement - Qualité du service et dévouement envers la clientèle

Prix Distinction - Entreprise de l'année

Prix Économie Sociale - Impact positif sur la société, l'environnement et la communauté

Prix Coup de cœur du public - Les rouages du progrès -

Pour cette dernière catégorie, les citoyens seront invités à voter pour leur organisation coup de cœur en visionnant les capsules vidéo des candidats sur les réseaux sociaux, en lien avec la thématique de l'événement. Le résultat sera dévoilé le soir du Gala.

Pour poser votre candidature ou pour référer une entreprise: https://forms.office.com/r/g3dSY0UqzV?origin=lprLink

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

En plus de la remise des distinctions, la soirée promet d’être un moment d’échange et de réseautage privilégié. Les places étant limitées, il est recommandé de réserver rapidement.



Date : 14 mars 2025

Lieu : Hôtel du Jardin

Tarifs : 175 $ (membres) | 195 $ (non-membres)



Accéder à la billetterie

Cette soirée, placée sous le signe du progrès et de l’innovation, promet d’être un événement marquant pour la communauté d’affaires de St-Félicien.