Une gestionnaire d’exception au Restaurant Yogi

Contenu commandité

Depuis 1977, le restaurant Yogi de Roberval est une véritable institution, rassemblant une clientèle fidèle autour de recettes authentiques et de produits locaux de qualité. À la tête de son administration, on retrouve Josée Laroche, une femme d’affaires inspirante et engagée. C’est sur la proposition de Jean-Pierre Carlos, propriétaire du restaurant, que Josée a rejoint l’équipe en 2006 en tant que gérante. Sans expérience particulière dans le milieu, elle a su développer ses compétences sur le terrain.

Aujourd’hui, elle orchestre l’ensemble de l’administration, épaulée par son adjointe, Annick Gallant, qui veille à la gestion du personnel. Josée est particulièrement fière de voir les jeunes évoluer au restaurant Yogi, où ils acquièrent discipline et confiance en eux. Elle s’assure qu’ils s’épanouissent professionnellement tout en maintenant un service de qualité pour la clientèle.

Engagé dans sa communauté, le restaurant soutient divers événements locaux, comme le Festival d’hiver et le Village sur glace, en offrant des commandites sous forme de cartes-cadeaux. Il appuie également la polyvalente de la région, renforçant ainsi son lien avec la communauté robervaloise. Grâce à son leadership naturel et son sens de l’adaptabilité, Josée démontre que détermination et ingéniosité ouvrent la voie aux plus grands succès.

« Rien ne me fait plus plaisir que de voir des jeunes revenir nous dire combien leur passage chez Yogi les a aidés

675, boulevard Marcotte, Roberval • 418 275-0329

