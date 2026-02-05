Mosaïque sociale : créer des liens, une oeuvre à la fois

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Depuis 2008, Mosaïque sociale rassemble la population par le biais des arts. Installé à Roberval, l’organisme culturel d’action communautaire intervient partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et parfois même à l’extérieur de la région, avec une approche simple et profondément humaine : créer des oeuvres par et pour la communauté.

« Ce qu’on aime, c’est donner la chance aux gens d’apporter leur parole dans l’espace public, de la réflexion jusqu’à l’oeuvre finale », explique Vicky Tremblay, directrice de Mosaïque sociale. La mosaïque collective occupe une place centrale dans la démarche de Mosaïque sociale, mais l’organisme explore aussi une grande variété de formes artistiques, allant notamment du théâtre d’intervention aux murales, en passant par les installations participatives et la céramique.

Au coeur de cette démarche, un objectif clair : réduire les obstacles à la participation culturelle. À Mosaïque sociale, nul besoin d’être artiste ou d’avoir de l’expérience. Les ateliers sont pensés comme des espaces accompagnés, où chacun peut participer à son rythme, selon son envie du moment. « Ce n’est pas un cours. Les gens peuvent venir créer dans leur bulle, jaser autour d’une table, prendre un café. C’est vraiment un espace de coeur. »

Chaque semaine, l’atelier ouvert accueille la population sans inscription, selon une formule de contribution volontaire. Les ateliers ont lieu les mercredis, de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h, ainsi que le dernier dimanche de chaque mois, de 13 h à 16 h. Une manière concrète de s’assurer que la culture demeure accessible, peu importe la réalité financière. « On comprend que, pour certaines personnes, payer devient un frein. Ici, personne n’est exclu. »

Ces moments de création favorisent naturellement la mixité sociale. On y croise des familles, des jeunes, des personnes retraitées, des nouveaux arrivants, des gens qui viennent briser la solitude ou simplement prendre une pause. L’intergénérationnel et l’interculturalité font partie intégrante de l’ADN de l’organisme.

Au-delà des ateliers, Mosaïque sociale réalise chaque année de nombreuses oeuvres collectives destinées à l’espace public : écoles, hôpitaux, lieux communautaires. Des créations qui deviennent des repères, porteurs de sens et de mémoire. « Quand les gens revoient une oeuvre à laquelle ils ont participé, ça crée un sentiment d’appartenance très fort. »

À travers toutes ces initiatives, Mosaïque sociale rappelle que la culture n’est pas qu’un spectacle à consommer, mais un outil puissant de rencontre, de dialogue et de mieux-être collectif. Une invitation simple : sortir de chez soi, créer ensemble… et prendre part à quelque chose de plus grand.

