Jeudi, 12 mars 2026

Quand la poésie prend le micro

Le 12 mars 2026 — Modifié à 09 h 45 min le 11 mars 2026
Par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au Vieux Couvent de Saint-Prime, certains jeudis soirs, la poésie quitte les livres pour monter sur scène. Avec S’Lac Saint- Jean – Slam, les mots se disent, se vivent et se partagent lors des Homélies du jeudi, des soirées où la performance est aussi importante que le texte.

« Le slam, c’est de la poésie performée », explique Marie-Ève Guy, directrice générale de la Corporation du Bedeau et Slamestre de la ligue. « C’est une compétition amicale où chaque slameur présente un texte qu’il a lui-même écrit. Ça ne doit pas dépasser trois minutes, sinon il y a des pénalités. » Pas de musique pendant les prestations, pas d’improvisation non plus : tout est écrit, travaillé, assumé. Cinq juges choisis au hasard dans le public notent les performances « avec leur coeur », et les rondes d’élimination mènent à un gagnant de la soirée.

Mais au-delà des points, c’est l’expérience qui marque. « On ne fait pas juste écouter quelqu’un lire pendant dix minutes. Quand c’est bon, c’est bon pendant trois minutes. Quand c’est moins bon, ça dure juste trois minutes aussi ! » lance-t-elle en riant. Les ambiances changent d’un texte à l’autre : drôle, poignant, engagé, parfois choquant. Entre les prestations, des musiciens assurent les transitions, créant une atmosphère chaleureuse et décontractée.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ces soirées ne sont pas intimidantes. « C’est vraiment amical. Les gens viennent souvent une première fois pour voir comment ça se passe. » Certains reviennent ensuite avec un texte en poche. Deux textes sont requis pour participer officiellement, mais des micros ouverts permettent aussi de tester la scène en fin de soirée. « C’est un safe space. Les gens sont accueillis chaleureusement. »

Le public est varié : étudiants du cégep, travailleurs, personnes plus âgées, nouveaux arrivants. Les textes reflètent cette diversité de voix et de regards. « C’est le fun de voir des perceptions différentes sur un même sujet et aussi les différentes façons d’utiliser la langue française. »

Au-delà des soirées mensuelles (la prochaine le 19 mars), la ligue multiplie les initiatives : ateliers en milieu scolaire, finale jeunesse au Vieux Couvent et même ateliers réguliers en centre de détention. « C’est libérateur. Des gens qui ont de la misère à parler vont enflammer la scène avec des textes poignants. »

Accessible, vivante, inclusive, la ligue S’Lac Saint- Jean – Slam ajoute une couleur unique au paysage culturel régional : celle d’une poésie qui ose prendre la parole.

Pour connaître les prochaines dates des Homélies du jeudi et les activités à venir, surveillez la page Facebook de S’Lac Saint-Jean – Slam.

