Le Centre Hi-Fi souhaite dynamiser le Carrefour St-Félicien

Contenu commandité

Au-delà de sa mission première de vous vendre différents produits technologiques, le Centre Hi-Fi souhaite ramener les gens au centre commercial et le garder vivant.

Le samedi 21 février 2026, l’entreprise a posé un geste concret en organisant un tournoi de Smash Bros, ouvert à tous les niveaux. Le résultat ? Une trentaine de joueurs inscrits, mais près d’une soixantaine de personnes sur place grâce aux parents, amis et curieux venus encourager. Des enfants, des ados, des jeunes adultes, des familles : une clientèle variée, réunie au même endroit pour une activité rassembleuse.

Pour Patrick Grenier, propriétaire du Centre Hi-Fi, l’objectif est clair : faire du centre commercial un lieu où l’on reste, pas seulement un endroit où l’on fait des commissions rapidement avant de repartir. « On veut que le Carrefour redevienne un lieu de rencontre, un endroit vivant. Un peu le nouveau perron de l’église », résume-t-il.

L’initiative vise aussi une clientèle qui sort moins spontanément : les amateurs de jeux vidéo. En les faisant jouer en présentiel, on crée des occasions de socialiser, d’échanger et de découvrir le centre autrement.

D’autres activités sont déjà prévues. Des tournois similaires, avec différents jeux, auront lieu tous les deux mois. Les mois sans tournoi, le Centre Hi-Fi souhaite organiser des cinémas famille. Et ce n’est qu’un début : plusieurs idées sont actuellement en développement. Les dates des prochaines activités ne sont pas encore connues, mais pour rester informé, il suffit de suivre les pages Facebook du Centre Hi-Fi de St-Félicien et du Carrefour St-Félicien.

L’inspiration derrière ce projet vient d’un tournoi de casse-têtes organisé par la Galerie du jouet, qui avait insufflé une belle énergie au Carrefour. Patrick Grenier a voulu reproduire cet esprit rassembleur, à sa façon.

Ouvert depuis octobre dernier en face du Dollarama, le Centre Hi-Fi de St-Félicien est le deuxième commerce de Patrick Grenier après celui de Dolbeau. Déjà détaillant Rogers à Dolbeau, il a saisi l’opportunité d’ouvrir un point de dépôt physique Rogers à St-Félicien, ce qui a mené à l’ouverture du nouveau magasin.

Reconnu pour son dynamisme, le Centre Hi-Fi mise sur la proximité et l’animation pour se démarquer. « On ne fait plus des affaires comme il y a 20 ans. Être présent dans la communauté, créer des habitudes, donner envie aux gens de venir voir ce qui se passe le samedi : c’est essentiel », affirme le propriétaire.

À noter que le Centre Hi-Fi changera prochainement de nom pour devenir le Centre Dumoulin. Si l’enseigne évolue, l’essence du lieu demeure la même : une entreprise ancrée dans sa communauté, qui mise sur la proximité, la vie locale et les initiatives rassembleuses pour continuer de rayonner.

Centre Hi-Fi Saint-Félicien

418 276-6794

1200 Boul St-Félicien, Saint-Félicien



