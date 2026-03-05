SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 05 mars 2026

Une clinique d'ici, pour les gens d'ici !

Le 05 mars 2026 — Modifié à 13 h 46 min le 04 mars 2026
Par 2L Santé

Contenu commandité

Chez 2L Santé, nous croyons qu’un bon soin commence par une bonne écoute. Installées à Normandin et Roberval, nos cliniques offrent des services professionnels, humains et accessibles, adaptés aux besoins des gens d’ici.

Clinique multidisciplinaire :

  • Physiothérapie
  • Chiropratique
  • Kinésiologie
  • Massothérapie
  • Orthothérapie
  • Infiltrations échoguidées et médecine régénérative
  • Clinique de la peau

Roberval :

100, avenue Roberval
418 765-1228

Normandin : 

1113, rue Saint-Cyrille
418 765-1228

