Une clinique d'ici, pour les gens d'ici !

Chez 2L Santé, nous croyons qu’un bon soin commence par une bonne écoute. Installées à Normandin et Roberval, nos cliniques offrent des services professionnels, humains et accessibles, adaptés aux besoins des gens d’ici.
Clinique multidisciplinaire :
- Physiothérapie
- Chiropratique
- Kinésiologie
- Massothérapie
- Orthothérapie
- Infiltrations échoguidées et médecine régénérative
- Clinique de la peau
Roberval :
100, avenue Roberval
418 765-1228
Normandin :
1113, rue Saint-Cyrille
418 765-1228