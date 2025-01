Les conditions hivernales et un accident compliquent la situation

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) se voit dans l'obligation de fermer partiellement la route 175 et dans les deux directions la route 169, qui relient Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean en passant par la réserve faunique des Laurentides. Les conditions météorologiques difficiles ainsi qu'un accident ont forcé cette décision.

La route 175 est fermée à partir du kilomètre 74 en direction nord et en direction sud à partir du kilomètre 134, directement après L'Étape et ce, pour une durée indéterminée. L'accident implique à la fois un automobiliste qui a perdu le contrôle de son véhicule au kilomètre 107, en plus d'autres véhicules qui l'auraient percuté.

L'état de santé des personnes impliquées dans cet accident demeure toutefois inconnu pour le moment.