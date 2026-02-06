Hardy Construction et Intact Construction donnent naissance à Peikukamit

Hardy Construction et Intact Construction annoncent la création de Peikukamit, une coentreprise issue de la mise en commun du savoir-faire de deux acteurs reconnus du secteur de la construction. Officialisée au début de l’année 2026, cette alliance stratégique positionne Peikukamit parmi les intervenants appelés à jouer un rôle significatif dans la réalisation de projets d’envergure au Québec, plus particulièrement au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord.

Hardy Construction exploite son siège social à Amos et maintient des succursales à Alma et à Val-d’Or. De son côté, Intact Construction opère à partir de Mashteuiatsh, où l’entreprise a développé un solide ancrage régional. Le choix d’implanter le siège social de Peikukamit à Mashteuiatsh s’inscrit dans une volonté de proximité avec les communautés et les territoires ciblés par les futurs projets.

Peikukamit oriente ses activités vers les infrastructures communautaires, les bâtiments institutionnels et le développement nordique. Cette nouvelle entité mise sur la complémentarité des expertises techniques de ses partenaires ainsi que sur une compréhension fine des réalités régionales et culturelles propres aux milieux d’intervention.

Projet au Nunavut

« Au fil des années, plusieurs partenariats ont pris forme avec des communautés autochtones. Un accord récent concerne d’ailleurs un projet au Nunavut. De nombreux chantiers ont également vu le jour dans différentes régions autochtones », souligne Éric Lussier, directeur de la succursale d’Alma pour Hardy Construction.

Selon lui, la création de Peikukamit vise notamment à faciliter l’accès à des contrats réalisés sur des territoires des Premières Nations. « La gouvernance doit accorder une place centrale aux représentants autochtones. L’association avec une entreprise solidement implantée, comme Intact Construction, qui bénéficie d’une notoriété reconnue, s’avère déterminante. Cette alliance permet d’additionner nos forces et d’aborder des projets de plus grande ampleur », précise-t-il.