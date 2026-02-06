La Ville de Saint-Félicien adopte une nétiquette

Saint-Félicien prend les grands moyens pour rendre plus conviviaux les échanges sur ses réseaux sociaux. Elle a adopté une nétiquette qui s’applique à toute personne qui interagit avec les réseaux sociaux administrés par la Ville de Saint-Félicien, dont Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

« La nétiquette définit les règles de bonne conduite et de politesse en vigueur. Notez que la Ville de Saint-Félicien peut modifier, sans préavis, la présente nétiquette et ses modalités », peut-on lire sur une publication diffusée sur la page Facebook de la Ville de Saint-Félicien.

« N’oubliez pas que lorsque vous naviguez sur le web et les médias sociaux, vous évoluez dans la sphère publique. Les échanges sur les médias sociaux doivent, en tout temps, être respectueux et courtois. Faites preuve de discernement. Prenez le temps de réfléchir avant d’envoyer une communication : en cas de doute, ne publiez pas », ajoute-t-on.

Petit truc

On y va même jusqu’à suggérer, ce qu’on décrit comme un petit truc : « Sur les réseaux sociaux, discutez avec autrui avec la même cordialité que si vous vous trouviez face à face. Respectez la vie privée d’autrui. Demandez la permission avant de publier une photo ou un enregistrement d’autrui. La divulgation de renseignements personnels (numéros de téléphone, courriels, adresses civiques, etc.) n’est pas autorisée. »

Contenu à éviter ou inapproprié

La Ville énumère ce qui sera considéré comme un contenu à éviter ou inapproprié, comme un contenu à caractère publicitaire (excluant celui produit par la Ville de Saint-Félicien), un contenu publié à plusieurs reprises, plus communément appelé spam, un contenu inexact, sans source crédible et fausses informations.

S’ajoute un contenu à caractère haineux, obscène, abusif et diffamatoire, un contenu hors sujet ou non constructif, un contenu plagié ou contrevenant aux droits d’auteurs, un contenu à caractère confidentiel ou privé (ex. vos propres renseignements personnels ou celui des autres). On demande également d’éviter les MESSAGES EN MAJUSCULES qui peuvent être interprétés comme des cris et de l’agressivité.

Mesures en cas de non-respect

La Ville rappelle que tous les utilisateurs sont libres de s’exprimer sur les réseaux sociaux. « Toutefois, afin de maintenir des échanges respectueux et constructifs, la Ville de Saint-Félicien se réserve le droit de supprimer immédiatement et sans préavis le contenu contrevenant à la nétiquette. De plus, votre compte pourrait être suspendu ou bloqué si vos interventions sont jugées inappropriées ou harcelantes », précise-t-on.

L’équipe de communication de la Ville de Saint-Félicien assure une présence sur les réseaux sociaux du lundi au jeudi de 8h à 16h30, et le vendredi de 8h30 à 12h. « En dehors de ces heures, nous ne pouvons garantir une réponse à votre message ou à votre commentaire. »