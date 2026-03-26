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Matchs des Saguenéens

La vente de billets ce fera en présentiel

Le 26 mars 2026 — Modifié à 10 h 38 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Après bien des tergiversations, on apprend que la vente de billets des deux premiers matchs des séries des Saguenéens de la Ligue de hockey junior maritime du Québec se feront en présentiel dès ce soir jeudi. Les Saguenéens de Chicoutimi ont pris la décision de compléter la vente des billets pour les matchs 1 et 2 directement aux guichets du Centre Georges-Vézina, ce jeudi de 17 h à 19 h.

On mentionne qu’au cours des dernières heures, les équipes techniques de Xpayrience ont été en mesure d’identifier la problématique ayant affecté la vente en ligne pour les billets assis. Toutefois, dans le contexte actuel et considérant les délais serrés, une remise en service complète de la plateforme ne garantissait pas une solution optimale.

Afin d’assurer une transaction simple, rapide et équitable pour les partisans, les Saguenéens ont donc choisi de procéder à la vente des billets assis restants directement sur place. Une fois ces billets écoulés, la billetterie en ligne de Xpayrience ainsi que les bornes du Centre Georges-Vézina seront rouvertes afin de permettre l’achat des 1 069 billets debout par match, et ce, jusqu’à épuisement.

Par ailleurs, tous les partisans ayant complété une transaction en ligne ou aux bornes mardi et mercredi ont bel et bien obtenu leurs sièges pour les deux premiers matchs. Les Saguenéens rappellent que la série face aux Mooseheads de Halifax débute vendredi à 19 h, et que le deuxième match aura lieu samedi, également à 19 h.

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