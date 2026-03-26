Quatre équipes de la région médaillées à Barcelone 

Quatre équipes du programme sport-études des Pionniers du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont pris la direction de l’Espagne à la mi-mars pour participer à un tournoi international à Barcelone, une expérience qu’ils décrivent comme mémorable et au cours de laquelle deux formations ont mis la main sur des médailles.

Au total, 48 joueurs, sept entraîneurs et neuf parents-accompagnateurs ont fait le voyage.

Ce séjour s’inscrit dans une tradition bien établie du programme, qui organise chaque printemps un voyage à l’extérieur du pays.

« L’objectif, c’est d’aller voir le résultat du travail que les jeunes ont fait tout l’hiver en gymnase, voir leur progression. C’est aussi un élément motivateur de leur dire qu’au bout de plusieurs mois à s’entraîner, ils vont pouvoir vivre une expérience comme ça », explique l’un des responsables, Billy Bilodeau.

Après avoir privilégié la Floride lors des dernières années, l’organisation a choisi de changer de destination.

« Avec le contexte actuel avec les États-Unis, on a voulu aller ailleurs. On s’est donc mis à la recherche d’une nouvelle destination et, grâce à un contact, on a pu s’inscrire à un tournoi à Barcelone. »

Un voyage payant

Les Pionniers étaient représentés par quatre formations, soit deux équipes U18 et deux équipes U15. Sur le terrain, les résultats ont été à la hauteur des attentes.

« On revient très satisfait de ce qu’on a vu. Nos jeunes sont incroyables, ils ont vraiment eu une belle évolution durant l’hiver. On est fier de voir où ils sont rendus dans leur progression. Le voyage a été payant à ce niveau. »

Le calibre de la compétition a aussi retenu l’attention du groupe.

« On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre en allant là-bas, et on a trouvé chaussure à notre pied. Il y a de bonnes équipes en Europe, le niveau est bon. »

Voyage humain

Au-delà du baseball, l’expérience humaine a marqué les participants. Logés dans trois villas plutôt qu’à l’hôtel, les jeunes ont été appelés à contribuer aux tâches quotidiennes.

« Ils devaient aider au lavage, au ménage, à la vaisselle, cuisiner… », raconte le responsable. Une immersion qui a contribué à renforcer l’esprit de groupe.

Le voyage s’est conclu par une visite du centre-ville de Barcelone.

« Pour certains jeunes, c’était la première fois qu’ils prenaient l’avion, et pour tous, c’était un voyage “wow”. On revient avec des souvenirs gravés à jamais », ajoute-t-il.

Quant à la suite, les Pionniers entendent rapidement planifier leur prochaine destination.

« On est prêt à aller pratiquement n’importe où dans le monde. On n’a aucune porte de fermée, mais on aimerait ne pas retourner en Espagne, afin de faire vivre une nouvelle expérience aux jeunes. »