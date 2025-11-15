Vital Dumas désire augmenter le nombre de touristes

Le maire Vital Dumais place le développement touristique au cœur de ses priorités. Il souhaite mettre à profit la situation géographique de Lac-Bouchette, désignée comme la « Porte d’entrée du Lac-Saint-Jean », afin d’en faire un levier de promotion régionale.

Il y a bien sûr l’Ermitage Saint-Antoine qui accueille bon nombre de touristes mais il propose plusieurs pistes d’action qui seront étudiées au cours des prochains mois pour consolider le positionnement touristique de la municipalité et encourager l’arrivée de nouveaux visiteurs.

Auberge Éva et Lac des Commissaires

Les perspectives de réouverture de l’Auberge Éva réjouissent le nouveau maire Vital Dumais. « L’endroit attire énormément de motoneigistes durant la saison hivernale et de quadistes pendant le reste de l’année. On parle d’une possible relance du site. Souhaitons que le projet se concrétise », mentionne-t-il.

Le maire désire également une meilleure mise en valeur du Lac des Commissaires. « En été, souvent, on voit, une vingtaine de kitesurfeurs qui s’élancent sur le plan d’eau. Leur sport exige des vents constants, et ceux du sud, fréquents ici, les ramènent naturellement vers la plage », souligne-t-il.

Vital Dumais imagine un lac plus animé, ouvert à une variété d’activités. « Ce plan d’eau ne doit pas seulement servir aux amateurs de plage et de bronzage. On pourrait envisager des compétitions de kitesurf, encourager la pratique du kayak et maintenir la popularité du volleyball de plage », précise-t-il.

Camping Malherbe

Le Camping Malherbe, récemment ouvert sur le Chemin de la Canopée, propose du camping traditionnel et du prêt à camper. Situé au sommet d’une montagne qui surplombe le Lac des Commissaires, l’endroit offre une expérience nature complète.

« La vue rappelle celle qu’on découvre au pied de la statue de la Vierge du Cap Trinité, avec une perspective tout aussi impressionnante », décrit le maire.

Station d’abribus

Durant sa campagne électorale, Vital Dumais a souvent mentionné son intention d’améliorer les services destinés aux usagers du transport ferroviaire. Le projet lui tient toujours à cœur. « Les trains arrivent fréquemment avec du retard. Les voyageurs débarquent parfois en pleine nuit, dans une ambiance digne d’un western désertique. L’installation d’un abri leur permettrait d’attendre leur transport local à l’abri et en toute sécurité », explique-t-il.

COOP de Lac-Bouchette

Le maire ne ferme pas le dossier de la COOP, malgré la fermeture récente. « Le revenu moyen par panier de provisions tournait autour de 20 $. Une somme trop faible pour assurer la viabilité d’une épicerie. J’ai multiplié les appels afin de faire entendre mes préoccupations. Le dossier demeure complexe, mais je garde espoir », conclut-il.