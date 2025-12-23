Les services essentiels seront maintenus

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a confirmé avoir reçu des avis de grève provenant de 39 syndicats affiliés à la Fédération du préhospitalier du Québec.

Ces syndicats, représentant des ambulanciers œuvrant dans plusieurs entreprises réparties à travers la province, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont annoncé leur intention de déclencher une grève d'une durée indéterminée à compter du 24 décembre 2025.

En prévision de ce débrayage, le TAT s’est prononcé sur les services essentiels à maintenir. Selon sa décision, les mesures mises en place sont jugées suffisantes pour garantir que la santé et la sécurité de la population ne soient pas compromises.