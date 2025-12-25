La pression sur Yannick Jean

Ce n’est pas une cachette pour personne. Cette saison, les Saguenéens de Chicoutimi sont « all-in ». Au moment où j’écris ces lignes, l’équipe a déjà fait l’acquisition des défenseurs Tomas Lavoie et Alexis Bernier ainsi que de l’attaquant Mavrick Lachance. Pour ceux qui ne suivent pas les activités de la LHJMQ avec assiduité, il s’agit là de trois joueurs importants qui auront un impact immédiat avec les Sags. Il ne s’agit pas là d’un rapiéçage de 4e trio. Le prix à payer est certes élevé, mais, quand tu veux te payer du luxe, tu ne vas pas au Dollarama !

Yannick Jean, le directeur général, n’avait guère d’autre choix que d’hypothéquer l’avenir pour tenter le grand coup cette saison, celui qui doit composer avec la perte du défenseur Alex Huang et de l’attaquant Benjamin Lecompte au profit de la NCAA l’an prochain. Que dire de Maxim Massé, qui progresse à pas de géant cette saison et qui est potentiellement en train de se magasiner un contrat avec les Ducks d’Anaheim, risquant par le fait même de passer chez les pros. Je suis d’accord, la saison 2026-27 risque de ne pas être mémorable alors le DG doit mettre tous ses oeufs dans le même panier.

Yannick Jean, le coach, aura toute la pression. Il devra s’assurer que la chimie d’équipe demeure intacte en 2e moitié de saison, s’assurer que certains joueurs laissent leurs égos de

côté et acceptent un rôle réduit en échange d’une bague. Sur papier, l’équipe est vraiment impressionnante. Moi, qui suis plutôt un pessimiste- réaliste dans mes prédictions, voilà que je me sens soudainement habité par un sentiment d’enthousiasme. Que ce soit dans les filets, à la défensive et chez les attaquants, cette équipe- là est digne d’un trophée. Peut-être même 2.

Maintenant, il faut espérer que les blessures et les impondérables ne viendront pas brouiller les cartes. Souvenez-vous, les Saguenéens avaient un sapré bon club en mars 2020. On connaît la suite. En plus d’être anormalement enthousiasmé, voilà que je me sens épris

d’un certain romantisme. La dernière fois que les Sags ont soulevé la coupe du président, c’était le 9 mai 1994. J’avais 19 ans, j’y étais. Sur la glace, un défenseur de 18 ans qui avait connu d’excellentes séries soulevait le trophée. Son nom ? Yannick Jean. 32 ans plus tard, il me semble que les astres sont dus pour être alignés. Yannick Jean le mérite, les joueurs le méritent et vous savez quoi ? On le mérite aussi !