L’efficacité énergétique au cœur du projet

Les travaux à la piscine du Cégep de St-Félicien ont permis, également, la mise à niveau des systèmes de drainage, de plomberie, de ventilation et de traitement de l’eau pour permettre d’assurer leur conformité aux normes en vigueur. L’acquisition de nouveaux équipements automatisés, de même que d’outils d’entretien spécialisés, permet désormais une exploitation plus efficace, fiable et sécuritaire des installations.

Les installations électriques ont également été modernisées dans le but d’améliorer la sécurité, l’efficacité énergétique et le confort des usagers. Ces interventions comprennent notamment la mise à niveau des équipements ainsi que l’optimisation des systèmes d’éclairage, de son et de chauffage.

Systèmes de contrôle et d’automatisation

Les systèmes de contrôle et d’automatisation ont fait l’objet d’une optimisation majeure, incluant l’ajout de plus de 55 points de programmation, l’installation d’un poste informatique dédié et l’intégration d’outils numériques. Ces améliorations permettent un pilotage intelligent des installations, un suivi centralisé et en temps réel de la qualité de l’eau ainsi qu’une gestion énergétique optimisée, notamment lors des périodes de pointe d’Hydro-Québec.

Sur le plan structural, le mur nord a été renforcé par l’ajout d’une exostructure pour permettre de respecter les normes parasismiques en vigueur. Des réparations ont également été réalisées sur les sections fissurées et les blocs de béton endommagés, assurant ainsi la sécurité et la stabilité de l’ensemble du bâtiment.

Une plus belle esthétique

Enfin, des travaux architecturaux ont permis d’améliorer à la fois l’esthétique et la fonctionnalité des installations. Ils incluent le renforcement de l’étanchéité pour éliminer les odeurs de chlore, la modernisation des plafonds, la réduction du bruit ambiant, la rénovation des surfaces et l’optimisation des espaces de rangement, contribuant à la création d’un environnement plus sécuritaire, fonctionnel et agréable pour les usagers.

Finalement, une attention particulière a été portée à l’intégration de l’art au sein des installations avec l’aménagement d’un mur spécialement conçu pour mettre en valeur La Baignade, une œuvre de l’artiste Jordi Bonet. Acquise par don de feu Georges Laberge de Saint-Félicien, cette œuvre trouve naturellement sa place à l’arrière des estrades, là où se rassemblent les familles des jeunes nageurs et nageuses, contribuant ainsi à enrichir l’expérience des usagers et à renforcer le lien entre culture, sport et communauté.