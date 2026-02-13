Découvrez les lauréats des prix de la Voiture canadienne de l'année

Les grands gagnants des prix de la Voiture canadienne de l’année 2026 ont été révélés hier lors de l’ouverture officielle du Salon international de l’auto du Canada, à Toronto.

Décernés par l’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), ces prix visent à guider les consommateurs grâce à l’évaluation de journalistes automobiles provenant de partout au pays.

La Honda Civic conserve son titre

La Honda Civic demeure la Voiture canadienne de l’année en 2026. Il s’agit de sa troisième victoire en cinq ans, un exploit qui confirme sa popularité et sa réputation bien établie au pays. Les jurés de l’AJAC ont particulièrement souligné la qualité de construction du modèle et l’ergonomie de son habitacle comme les éléments clés de son attrait auprès des acheteurs canadiens.

Le Hyundai Palisade, utilitaire de référence

Dans la catégorie très convoitée des véhicules utilitaires, le Hyundai Palisade décroche le titre de Véhicule utilitaire canadien de l’année 2026. Ce VUS à trois rangées permet à Hyundai de remporter les honneurs dans cette catégorie pour une deuxième année d’affilée, après la victoire du Santa Fe l’an dernier. Les juges ont salué la qualité de l'intérieure du Palisade, ainsi que son design raffiné.

Porsche et Kia dominent les catégories électriques

Le segment des véhicules électriques a aussi livré son verdict. La Porsche Taycan s’impose comme la Voiture électrique canadienne de l’année 2026. Fraîchement renouvelée et plus performante, la voiture sportive a impressionné les journalistes par l’élégance de son habitacle et sa conduite qualifiée d’engageante.

Du côté du Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2026, le Kia EV9 remporte enfin la plus haute distinction après avoir été finaliste en 2024 et 2025. Son design extérieur distinctif, son système multimédia et ses nombreuses caractéristiques de sécurité ont retenu l’attention des jurés, qui le placent au sommet du podium cette année.

Une tradition établie depuis 1986

Les prix de la Voiture canadienne de l’année sont décernés depuis 1986 dans l’objectif d’offrir aux consommateurs des conseils fiables, impartiaux et basés sur l’expertise de journalistes automobiles reconnus à travers le pays pour l'achat d'une voiture.

Chaque année, des milliers d’essais routiers sont effectués au Canada par l’AJAC afin d’alimenter un vaste processus d’évaluation. Les données recueillies aident ensuite à départager par vote les modèles de véhicule qui se distinguent dans chaque catégorie.