C’est demain, samedi 7 février, qu’aura lieu la toute première Journée nationale du hockey, une célébration nouvellement inscrite au calendrier québécois à la suite de l’adoption à l’Assemblée nationale du Québec de la Loi 90, le 27 février 2025.

Cette loi reconnaît officiellement le hockey sur glace comme le sport national du Québec et établit que le premier samedi de février sera désormais consacré à souligner son importance culturelle et historique.

Rappelons que l’histoire du Québec est intimement liée à celle du hockey moderne. C’est en effet à Montréal qu’a été disputé le premier match officiel de hockey, le 3 mars 1875. À l’occasion du 150ᵉ anniversaire de cette partie fondatrice, l’événement a notamment été désigné comme événement historique marquant.

Pour le gouvernement, l’instauration de cette journée représente une manière de confirmer la place incontournable qu’occupe ce sport dans la vie des Québécoises et des Québécois.

« Le hockey, ça rassemble, ça rapproche les générations et ça fait partie de notre culture, de notre histoire, autant que nos hivers. C'est d'ailleurs le premier référent culturel national du Québec que nous avons reconnu. », a déclaré le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, à la veille des célébrations. Ce dernier invite la population à prendre part à cette première journée « sur la glace, dans les estrades ou devant la télé ».

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, rappelle pour sa part que le hockey est un moteur de fierté et un élément unificateur dans l’ensemble de la province.

« Des patinoires de quartier aux grands arénas, le hockey fait partie de notre identité collective. Il crée des souvenirs, forge des amitiés et fait bouger nos jeunes partout au Québec. Comme tous les sports, il permet de transmettre des valeurs essentielles aux joueurs, dont l'esprit d'équipe, le respect et le dépassement de soi. En cette Journée nationale du hockey, soulignons son apport à la vitalité de nos communautés et la passion qu'il suscite à travers la province. », a-t-elle ajouté.