SUIVEZ-NOUS

Lundi, 23 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 42s

Changements climatiques

Progression des ravageurs forestiers au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 23 mars 2026 — Modifié à 07 h 37 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait être davantage touché par les ravageurs forestiers au cours des prochaines années, rapporte Radio-Canada. En cause : les changements climatiques, qui modifient l’aire de répartition de plusieurs espèces d’insectes nuisibles aux forêts québécoises.

Une étude révèle que l’augmentation des températures exerce une influence sur la présence de huit espèces d’insectes ravageurs au Québec, dont l’agrile du frêne, originaire d’Asie orientale.

Cet insecte a poursuivi une progression vers le nord au cours des dernières années si bien que les chercheurs constatent que la diminution des froids extrêmes a considérablement réduit la barrière climatique qui limitait autrefois son expansion.

Ainsi, les conditions favorables à sa prolifération sont désormais observables au Saguenay–Lac-Saint-Jean. D’ailleurs, certaines occurrences de l’insecte ont déjà été enregistrées dans la région.

La tordeuse des bourgeons de l’épinette, un autre insecte ravageur bien connu au Québec, profite également des changements climatiques. Depuis les années 1950, son enveloppe climatique a migré d’au moins 300 kilomètres vers le nord en raison de l’augmentation des températures. Cet insecte était cependant déjà établi au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux pilotes d’Air Canada meurent dans une collision
Publié à 18h00

Deux pilotes d’Air Canada meurent dans une collision

Deux pilotes d’Air Canada sont morts dimanche soir à l’aéroport LaGuardia de New York, après que leur appareil soit entré en collision avec un camion de pompiers sur la piste d’atterrissage. D’après la compagnie Jazz Aviation, l’avion s’était posé à New York après avoir décollé de Montréal avec à bord 72 passagers et 4 membres d’équipage, « bien que ...

LIRE LA SUITE

L’interdiction des animaux contraire à la Charte des droits et libertés
Publié à 16h00

L’interdiction des animaux contraire à la Charte des droits et libertés

Le Tribunal administratif du logement a rendu, le 12 mars dernier, une décision déclarant contraire à la Charte des droits et libertés de la personne une clause de bail interdisant la présence d’animaux dans un logement. Dans son jugement, le Tribunal conclut qu’une telle clause porte atteinte aux articles 1 et 5 de la Charte, qui garantissent ...

LIRE LA SUITE

La FAE entendue aujourd’hui par la Cour suprême du Canada
Publié à 15h00

La FAE entendue aujourd’hui par la Cour suprême du Canada

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) est entendue aujourd’hui, le 23 mars, par la Cour suprême du Canada relativement à certains volets de la Loi sur la laïcité de l’État qu’elle juge discriminatoire. Cette audience marque une étape importante dans une bataille judiciaire amorcée peu après l’adoption de la loi en 2019. La FAE conteste ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES