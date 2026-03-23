Conflit entre la SDEI est le conseil de bande de Mashteuiatsh

La Société de développement économique ilnu (SDEI) suspendra la majorité de ses services offerts à la communauté d’affaires de Mashteuiatsh à compter du 1er avril, conséquence directe de la décision du conseil de bande de cesser son financement, rapporte Radio-Canada.

En l’absence d’une nouvelle entente financière garantissant la poursuite de l’ensemble de ses opérations, la SDEI, en activité depuis l’an 2000, ne sera plus en mesure d’accepter de nouvelles demandes d’accompagnement de la part du milieu des affaires.

L’organisation indique devoir désormais puiser dans ses réserves financières pour maintenir un minimum d’activités, tout en explorant des solutions de rechange afin de continuer sa mission.

Cette situation s’inscrit dans un contexte de réforme dans la structure de gouvernance économique de Mashteuiatsh alors que le conseil de bande souhaite mettre sur pied un guichet unique de services destiné aux entreprises et aux organismes de la communauté. Ce nouveau modèle remplacerait la SDEI et intégrerait Développement Piekuakami Ilnuatsh, un autre organisme économique de la communauté.

Le président du conseil d’administration de la SDEI, Nicolas Boily, affirme toutefois que cette transition constitue une tentative de prise de contrôle de la SDEI jusqu’ici dirigée par la communauté d’affaires.

Déjà au printemps 2025, l’organisme avait déposé une demande d’injonction interlocutoire, alors que le conseil de bande avait tenté de mettre fin prématurément à l’entente financière la liant à la SDEI. Outre le maintien de son financement et de son autonomie juridique, l’organisation exige la sauvegarde de son mandat historique ainsi que de certains droits acquis, dont celui d’occuper ses locaux actuels jusqu’en 2033.

Mercredi dernier, l’avocat représentant la SDEI a présenté la cause devant la juge Sandra Bouchard, au palais de justice de Roberval. L’avocat du conseil de bande doit faire valoir sa position le 1er mai prochain.

Des démarches déjà entamées

Entre-temps, le conseil de bande poursuit activement la mise en œuvre de sa réforme. Un conseil d’administration provisoire du futur guichet unique a déjà été formé, incluant deux élues du conseil.

Une offre d’emploi pour la direction générale de la future organisation a également été affichée sur le site web du conseil, et des appels de candidatures seront lancés sous peu pour constituer le conseil d’administration permanent, auquel siégera un ou une élue.

Le conseil de bande assure qu’aucune perte d’emploi n’est envisagée dans le cadre de cette restructuration et affirme vouloir intégrer les employés actuels de la SDEI à la nouvelle structure.