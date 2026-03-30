Fermeture du rang Double Nord à Saint-Félicien le 6 avril 2026

À la suite de la modification de la période de dégel annoncée par le ministère, laquelle est désormais fixée au 6 avril 2026, la fermeture du rang Double Nord entrera en vigueur à compter de cette nouvelle date. Cette fermeture a pour objectif de réduire les dommages pouvant être causés sur la chaussée par la circulation durant cette période.

Seule la circulation locale sera permise à partir du boulevard Saint-Félicien. L’intersection du rang Double Nord et du boulevard du Jardin sera complètement fermée à la circulation. Les véhicules devront circuler via le boulevard du Jardin / Route 167 pour se rendre vers La Doré et vice-versa.

La date de réouverture sera communiquée en temps et lieu, selon l’évolution des conditions météorologiques.

La Ville de Saint-Félicien remercie la population de sa collaboration et en profite pour réitérer que la circulation sur le rang Double Nord est interdite en tout temps aux camions qui doivent obligatoirement emprunter le boulevard du Jardin / Route 167.