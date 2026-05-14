La Fondation du Domaine-du-Roy souligne la générosité de ses donateurs

La Fondation du Domaine-du-Roy a procédé, mardi, à la mise à jour de son tableau des donateurs, installé dans le hall de l’hôpital de Roberval, un geste symbolique visant à reconnaître la contribution de ses partenaires à l’amélioration des soins de santé dans la région.

Parmi les faits marquants de l’événement, un hommage particulier a été rendu à l’entreprise Domtar, qui a franchi le cap du million de dollars en dons cumulés. Ce partenariat avec la fondation remonte à 2012, alors que l’entreprise portait encore le nom de Produits forestiers Résolu.

Depuis, les contributions de l’entreprise ont notamment permis l’acquisition de divers équipements médicaux ainsi que la réalisation de projets d’envergure. Parmi ceux-ci figure le réaménagement de la nouvelle salle du TACO, complété en 2024. Afin de souligner cette contribution, une plaque commémorative a été installée dans la salle d’attente du département de radiologie, désormais baptisée salle Domtar.

L’événement a également été l’occasion pour les donateurs de constater concrètement les retombées de leur générosité. Ils ont ainsi été invités à visiter le salon des familles en psychiatrie, un espace aménagé grâce à leurs contributions.

La visite s’est déroulée en présence de la présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, qui a pris la parole à la suite du président du conseil d’administration de la Fondation, Marc-André Levesque.

« Les donateurs sont à la base de toutes les réalisations de la Fondation. Sans leur générosité, nous ne pouvons rien. C’est très important pour nous de prendre le temps chaque année de les remercier et de leur présenter les dernières réalisations. Chaque fois, le moment fort de l’événement est la visite d’un projet financé par la Fondation. Ça permet aux donateurs de prendre conscience de l’impact de leurs dons pour les patients », a déclaré Marc-André Levesque.