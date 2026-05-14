SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 14 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 14 s

La Fondation du Domaine-du-Roy souligne la générosité de ses donateurs

Émile Boudreau
Le 14 mai 2026 — Modifié à 08 h 12 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Fondation du Domaine-du-Roy a procédé, mardi, à la mise à jour de son tableau des donateurs, installé dans le hall de l’hôpital de Roberval, un geste symbolique visant à reconnaître la contribution de ses partenaires à l’amélioration des soins de santé dans la région.

Parmi les faits marquants de l’événement, un hommage particulier a été rendu à l’entreprise Domtar, qui a franchi le cap du million de dollars en dons cumulés. Ce partenariat avec la fondation remonte à 2012, alors que l’entreprise portait encore le nom de Produits forestiers Résolu.

Depuis, les contributions de l’entreprise ont notamment permis l’acquisition de divers équipements médicaux ainsi que la réalisation de projets d’envergure. Parmi ceux-ci figure le réaménagement de la nouvelle salle du TACO, complété en 2024. Afin de souligner cette contribution, une plaque commémorative a été installée dans la salle d’attente du département de radiologie, désormais baptisée salle Domtar.

L’événement a également été l’occasion pour les donateurs de constater concrètement les retombées de leur générosité. Ils ont ainsi été invités à visiter le salon des familles en psychiatrie, un espace aménagé grâce à leurs contributions.

La visite s’est déroulée en présence de la présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, qui a pris la parole à la suite du président du conseil d’administration de la Fondation, Marc-André Levesque.

« Les donateurs sont à la base de toutes les réalisations de la Fondation. Sans leur générosité, nous ne pouvons rien. C’est très important pour nous de prendre le temps chaque année de les remercier et de leur présenter les dernières réalisations. Chaque fois, le moment fort de l’événement est la visite d’un projet financé par la Fondation. Ça permet aux donateurs de prendre conscience de l’impact de leurs dons pour les patients », a déclaré Marc-André Levesque.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Cinq pratiques efficaces pour soutenir la réussite des élèves
Publié à 12h00

Cinq pratiques efficaces pour soutenir la réussite des élèves

Depuis le début de l’année scolaire 2025‑2026, le Centre de services scolaire du Pays‑des‑Bleuets (CSSPB) déploie cinq pratiques efficaces dans l’ensemble de ses écoles primaires et secondaires. Ces pratiques, choisies en fonction des besoins du milieu et appuyées par la recherche, visent à soutenir la réussite éducative. Elles regroupent les ...

LIRE LA SUITE

« Difficile pour la SQ de porter des accusations » – Hugues Beaulieu
Publié à 9h43

« Difficile pour la SQ de porter des accusations » – Hugues Beaulieu

Du côté de la Sûreté du Québec, l’implantation de mécanismes de préautorisation dans certaines stations-service reçoit un accueil favorable. Pour Hugues Beaulieu, ce type de mesure permet aux commerçants de limiter les pertes liées aux oublis de paiement ainsi qu’aux départs intentionnels sans acquitter la facture. Le porte-parole cite notamment ...

LIRE LA SUITE

Pour contrer les « oublis » de payer l’essence, la préautorisation devient obligatoire au Marché Express
Publié à 9h39

Pour contrer les « oublis » de payer l’essence, la préautorisation devient obligatoire au Marché Express

Depuis le lundi 11 mai dernier, les automobilistes qui souhaitent faire le plein au Marché Express du boulevard Hamel, à Saint-Félicien, doivent obligatoirement passer par une préautorisation avant de pouvoir utiliser les pompes. La direction du commerce affirme que la mesure découle d’une hausse marquée des départs sans paiement, souvent présentés ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES