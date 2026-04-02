La Société de développement économique ilnu au pied du mur

Face à la décision du conseil de bande de mettre fin au financement de la Société économique de développement ilnu (SDEI), l’organisme sans but lucratif n’a eu d’autre choix que de suspendre, depuis le 1e avril, la majorité de ses services dédiés au monde des affaires et à la communauté. Sans cette source de financement, il lui est impossible d’accompagner de nouveaux projets de développement.

Rappelons que depuis quelques mois, un bras de fer persiste avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, qui désire créer un guichet unique pour les entrepreneurs et les organismes du milieu, alors que la SDEI souhaite poursuivre ses activités. Le nouvel organisme porte temporairement le nom de Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh.

« Conséquemment, la SDEI n’est plus en mesure d’accepter de nouvelles demandes d’accompagnement. Les personnes souhaitant entreprendre de nouvelles démarches en matière de développement économique sont invitées à s’adresser à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Un service minimal à la SDEI demeure toutefois maintenu, notamment l’accueil touristique, afin d’assurer la continuité de ce service auprès des visiteurs et de la communauté », peut-on lire dans un communiqué émis par la SDEI.

À la recherche d’un DG

Il y a quelques jours, pour aller de l’avant avec son projet, le conseil de bande a publié sur son site web et sa page Facebook une offre d’emploi pour recruter un directeur général de la nouvelle Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh, en place depuis le 1e avril.

La nouvelle orientation économique du conseil vise également à intégrer les opérations d’une autre entité orientée sur les affaires, celle de Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI).

Réserves financières

Nicolas Boily, le président de la SDEI précise : « La décision de suspendre la majorité de nos services n’a pas été prise à la légère. Le conseil d’administration a jugé nécessaire d’agir de manière responsable dans le contexte actuel, tout en veillant à compléter les dossiers en cours afin de ne pas pénaliser les entrepreneurs, organismes, artisans, jeunes et femmes que nous accompagnons et qui contribuent activement à la vitalité économique de notre communauté. »

Mentionnons que depuis plus de 25 ans, la SDEI accompagne les entrepreneurs, organismes, artisans et porteurs de projets de Mashteuiatsh.

Pendant ce temps l’OBNL, qui compte huit employés vivant dans l’incertitude quant à leur avenir, survit grâce à ses réserves financières. Question stratégique, le président ne désire pas dévoiler le nombre de semaines que ça représente si d’autres sources de financement ne sont pas trouvées.