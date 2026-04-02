La SDEI veut aller au bout, le conseil maintient sa décision

Depuis le 1er avril, une course contre la montre sur fond de judiciarisation du dossier s’est engagée afin d’assurer le maintien des activités de l’organisme. Pour le président de la SDEI, Nicolas Boily, la décision du conseil de « nous tasser » et de confier, par l’entremise d’un autre OBNL, des services similaires, suscite une vive opposition. On a toutefois offert aux employés de la SDEI de faire partie de l’équipe de travail de la nouvelle gouvernance.

Il y a quelques jours, au Palais de justice de Roberval, la juge Sandra Bouchard a entendu l’avocat qui représente la SDEI. Ce sera au tour de l’avocat de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d’entendre sa version le 1e mai prochain.

Nomination d’un DG

Pendant ce temps, depuis le 1e avril 2026, la nouvelle gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh s’est mise en œuvre. « Il s’agit d'un changement déterminant avec l’arrivée d’une gouvernance moderne pour mieux soutenir nos entrepreneurs, nos organismes et notre vision collective via la création d’un guichet unique regroupant plusieurs services à un seul endroit », explique Sylvie Langevin, conseillère responsable du développement des ressources humaines, économie, emploi et partenariats stratégiques pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Elle explique que tout est maintenant en place pour assurer une transition efficace et sans interruption de services aux organismes et entrepreneurs. Le premier directeur général ou la première directrice générale de l’organisme sera embauché vers la mi-avril et sera localisé dans les bureaux actuels de Développement Peikuakami Ilnuatsh (DPI).

« Nous avons également offert à tous les employés de la SDEI de les embaucher dans la nouvelle gouvernance », affirme la conseillère.

Aide de la CDEPNQL

En attendant son arrivée, le conseil d'administration provisoire de la gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh a fait appel à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) pour offrir des services aux entrepreneurs, depuis le 1er avril à Mashteuiatsh.

« L'entrepreneuriat y sera donc soutenu temporairement par l'organisme, puisque la gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh se mettra en place progressivement dans les prochains mois. La CDEPNQL offrira entre autres les services de démarrage, de développement, de mentorat, de réseautage, etc. Depuis le 1e avril, une personne est disponible pour faire le lien avec la CDEPNQL, directement dans les locaux de Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI). »

D’autre part, l’équipe Loisirs, sports et vie communautaire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s’occupera des services offerts aux organismes communautaires et d’économie sociale.