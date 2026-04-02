Mission Artemis II : Décollage réussi!

Retardé d’une dizaine de minutes hier, le vaisseau Orion a finalement pris son envol de Cap Canaveral en Floride pour une mission de dix jours où il ira faire le tour de la lune.

Avec quatre astronautes à bord, dont un Canadien, le vaisseau devra faire deux tours autour de la Terre avant de prendre la direction de la lune qui est à environ 380 000 kilomètres de distance. Le trajet devrait durer entre trois et quatre jours.

D’ici là, la NASA devra tester la manoeuvrabilité de la capsule qui se détachera du module de service. Des mouvements de 180 degrés vers la gauche et la droite seront testés avant de revenir en position.

Bien que cette mission n'atterrit pas sur la lune, elle est la première de plusieurs autres dans les prochaines années qui souhaitent y parvenir. De plus, une course géopolitique avec la Chine est en cours, alors que ces derniers souhaitent s’y rendre d’ici 2029. Les États-Unis veulent à tout prix s’y rendre les premiers, comme en 1969.

Toutefois, cette mission est une première car c’est la première fois qu’un être humain ira aussi loin de la Terre, en faisant le tour de la lune. La navette se retrouvera à plus de 400 000 kilomètres lorsqu’elle sera du côté sombre du satellite naturel de notre planète.