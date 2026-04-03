SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 05 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 59s

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables

Émile Boudreau
Le 03 avril 2026 — Modifié à 10 h 05 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé aujourd’hui un partenariat visant la construction de près de 865 nouveaux logements abordables répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Cette initiative conjointe représente un investissement total de 200 millions de dollars.

L’annonce, faite par le ministre fédéral du Logement et des Infrastructures, Gregor Robertson, et la ministre québécoise responsable de l’Habitation, Caroline Proulx, prévoit notamment la réalisation de 14 projets de logements de transition assortis de services de soutien.

Ces projets permettront la création de plus de 390 logements destinés aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, aux personnes ayant vécu de la violence conjugale, aux personnes handicapées ainsi qu’à celles présentant des besoins complexes en matière de santé mentale.

Le financement de ces projets repose sur une contribution partagée entre les deux gouvernements. La nouvelle société d’État fédérale Maisons Canada injectera environ 65 millions de dollars pour les dépenses de capital, une somme équivalente à celle versée par le gouvernement du Québec. Ce dernier assurera également le financement des coûts d’exploitation nécessaires au maintien des services et travaillera de concert avec des partenaires communautaires afin de garantir un accompagnement durable des résidents.

En parallèle, quatre autres projets de logements abordables sont également prévus. Ils permettront la construction de près de 475 logements supplémentaires, grâce à des contributions égales de près de 35 millions de dollars chacune de la part des gouvernements fédéral et provincial.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Humphrey arrive de l’Aquarium du Québec
Publié le 3 avril 2026

Humphrey arrive de l’Aquarium du Québec

Après le départ de l’ours blanc mâle Yellé, il y a quelques jours, vers le Zoo de Calgary, le Zoo sauvage de Saint-Félicien a accueilli vendredi dernier Humphrey, qui fera connaissance avec les deux femelles Milak et Aïsaqvak. Le nouveau pensionnaire a été prêté par l’Aquarium du Québec. Sur sa page Facebook, le Zoo sauvage explique qu’au Canada, ...

LIRE LA SUITE

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire
Publié le 3 avril 2026

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire

Accompagnés de représentantes du mouvement Le communautaire à boutte, le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le député Étienne Grandmont ont interpellé la personne appelée à succéder à François Legault à la tête du gouvernement du Québec. Les deux élus demandent un changement de cap et une collaboration directe avec le milieu ...

LIRE LA SUITE

De nouvelles équipes canines spécialisées contre le fentanyl
Publié le 3 avril 2026

De nouvelles équipes canines spécialisées contre le fentanyl

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a officiellement intégré aujourd’hui de nouveaux agents des services frontaliers ainsi que de nouvelles équipes de maîtres-chiens détecteurs lors d’une cérémonie tenue au Collège de l’ASFC, à Rigaud. L’événement marque une étape importante pour l’organisme, notamment avec l’entrée en fonction ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES