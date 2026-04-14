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Temps de lecture : 1 min 55 s

Un exemple de persévérance

Viateur Aubé accède officiellement à la direction du SSI de Saint-Félicien / Saint-Prime / La Doré

Jean Tremblay
Le 14 avril 2026 — Modifié à 06 h 50 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Réunis lundi lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus de Saint-Félicien ont entériné la nomination de Viateur Aubé à la direction du Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Félicien / Saint-Prime / La Doré. Déjà en poste à titre intérimaire depuis octobre 2025, il prend désormais la pleine mesure de cette fonction stratégique.

À la tête d’un effectif de 70 pompiers répartis entre les casernes de Saint-Félicien, Saint-Méthode, Saint-Prime et La Doré, le nouveau directeur s’appuie sur un parcours forgé par plus de deux décennies d’engagement. Son entrée dans le milieu remonte à 2005, alors qu’il s’engage comme pompier à temps partiel. Rapidement, l’intérêt pour la profession oriente ses démarches vers une formation spécialisée au Cégep de Chicoutimi, couronnée par l’obtention d’une attestation d’études collégiales en technique de prévention incendie.

Parcours basé sur la loyauté

D’année en année, les responsabilités se multiplient. Préventionniste-inspecteur, lieutenant, puis chef aux opérations en prévention et formation : chaque étape contribue à enrichir son expertise et à élargir son champ d’action. Cette progression soutenue le conduit naturellement vers la direction par intérim, avant sa nomination officielle.

À ses yeux, la loyauté envers l’employeur constitue l’un des piliers d’un cheminement professionnel durable. Il observe que certains travailleurs privilégient aujourd’hui des changements rapides lorsque surviennent des insatisfactions. À l’inverse, il met de l’avant la constance, la patience et la persévérance comme leviers d’avancement. Son propre parcours en témoigne, appuyé par plus de 3 000 heures consacrées à la formation.

Un rôle élargi

En parallèle de ses fonctions de gestion, Viateur Aubé assume la coordination des mesures d’urgence en sécurité civile pour Saint-Félicien. Ce mandat prend une ampleur particulière dans un contexte marqué par la multiplication des événements climatiques extrêmes. Les épisodes de précipitations intenses engendrent des inondations localisées, mettant à l’épreuve la capacité des infrastructures municipales à absorber de grands volumes d’eau sur de courtes périodes.

Les pannes majeures d’électricité s’ajoutent également à cette réalité. Plus fréquentes durant l’hiver, elles surviennent aussi en période estivale, alors que la demande énergétique liée aux systèmes de climatisation accentue la pression sur le réseau.

Dans les municipalités de Saint-Prime et de La Doré, le directeur intervient en appui auprès des responsables locaux en sécurité civile, favorisant une approche concertée à l’échelle du territoire.

Maintien des effectifs

Le maintien des effectifs figure parmi les enjeux déterminants pour les années à venir. Dans un contexte où les compétences requises se spécialisent davantage, le recrutement et la rétention du personnel exigent des stratégies adaptées. Le caractère volontaire de l’engagement des pompiers accentue ce défi : chaque départ entraîne une perte significative pour l’organisation.

La collaboration des employeurs locaux joue, à cet égard, un rôle déterminant. En permettant à leurs employés de répondre aux appels d’urgence, ils contribuent directement à l’efficacité des interventions et à la sécurité des communautés desservies.

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