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Les Saguenéens de Chicoutimi en demi-finale de la Coupe Memorial

Le 28 mai 2026 — Modifié à 09 h 43 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les Saguenéens de Chicoutimi joueront leur place en grande finale de la Coupe Memorial vendredi, alors qu’ils croiseront le fer avec les Silvertips d’Everett en demi-finale du tournoi.

La formation américaine a confirmé sa présence en demi-finale en éliminant les Rockets de Kelowna mercredi soir grâce à une victoire convaincante de 4-0, rapporte Radio-Canada. Du côté des Saguenéens, l’équipe n’a remporté qu’un seul match jusqu’ici, en prolongation face à ces mêmes Rockets, dimanche dernier.

Le duel de vendredi aura un parfum de revanche. Les Saguenéens ont déjà affronté Everett plus tôt dans la compétition, lors d’une rencontre où ces derniers s’étaient imposés 5-3.

Cependant, l’équipe régionale devra composer avec l'absence de son défenseur Jordan Tourigny, suspendu pour le reste de la compétition après avoir asséné des coups de patin à un adversaire lors du match de mardi face aux Rangers de Kitchener.

Ceux-ci poursuivent d’ailleurs leur parcours parfait dans le tournoi. Toujours invaincus, ils sont déjà assurés d’une place en finale de dimanche et attendent désormais de connaître leur adversaire, qui sera déterminé à l’issue de la demi-finale entre Chicoutimi et Everett.

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