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Temps de lecture : 51s

Des étudiants du Cégep de St-Félicien brillent lors d’un concours de math

Émile Boudreau
Le 14 avril 2026 — Modifié à 11 h 12 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Des étudiants du Cégep de St-Félicien se sont illustrés lors du récent concours de mathématiques organisé par l’Association mathématique du Québec (AMQ), une compétition reconnue pour la rigueur et la complexité de ses épreuves.

Thiéry Bouchard, étudiant de première année en Sciences de la nature, s’est démarqué en obtenant le meilleur résultat parmi tous les participants du Cégep. Grâce à cette performance, il a reçu une bourse de 100 $ offerte par l’institution.

La deuxième place est revenue à Alexis Plourde, lui aussi étudiant de première année en Sciences de la nature. Sa réussite lui a valu un bon d’achat de 50 $, remis par le département de mathématiques. De son côté, Raphaël Abogo, étudiant finissant en Techniques de l’informatique, a complété le podium en se classant troisième et a reçu un bon d’achat de 25 $, également offert par le département.

Fondée il y a plus de 30 ans, l’Association mathématique du Québec organise chaque année deux concours distincts, l’un destiné au niveau secondaire et l’autre au niveau collégial. Reconnue pour la qualité et la difficulté de ses questions, cette compétition permet aux participantes et participants de repousser leurs limites, d’évaluer leurs compétences et de se préparer à des études universitaires dans des domaines scientifiques.

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