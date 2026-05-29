Le gouvernement fédéral anticipe une saison des feux de forêt ardue

Le gouvernement fédéral a dressé un état des lieux de la préparation du pays face aux feux de forêt, alors que les prévisions pour l’été 2026 laissent entrevoir une saison potentiellement exigeante.

À l’heure actuelle, 70 incendies de forêt sont actifs au Canada, dont 17 demeurent hors de contrôle. Depuis le début de l’année, 1 368 feux ont déjà ravagé plus de 22 828 hectares de territoire, un bilan qui pourrait encore s’alourdir au cours des prochains mois alors que la moyenne des 5 dernières années s’élève à 1 459 feux.

Selon Ottawa, les perspectives météorologiques pour juin, juillet et août indiquent des températures supérieures à la normale dans la quasi-totalité des régions du pays. Toutefois, les précipitations abondantes enregistrées au cours des six derniers mois dans plusieurs secteurs pourraient temporairement freiner l’assèchement des sols et retarder l’apparition de conditions propices aux incendies.

Malgré ce facteur atténuant, les projections de Ressources naturelles Canada demeurent préoccupantes. La modélisation des risques montre une intensification graduelle des dangers liés aux feux à l’échelle nationale jusqu’au mois de juillet.

La Colombie-Britannique apparaît comme la province la plus vulnérable, avec un risque élevé et soutenu d’incendies. Par ailleurs, certaines régions du nord, du centre et de l’est du pays pourraient également voir le danger grimper rapidement.

Le gouvernement souligne également que les communautés des Premières Nations risquent, encore une fois, d’être touchées de manière disproportionnée. En 2025, près de 44 920 personnes vivant dans 61 communautés ont été forcées d’évacuer leur domicile en raison des feux de forêt. Ottawa s’est d’ailleurs engagé à rembourser la totalité des coûts admissibles d’intervention et de rétablissement pour les Premières Nations affectées cette année.

Face à ces défis, le fédéral affirme avoir renforcé son niveau de préparation depuis l’an dernier. Parmi les investissements récents, une enveloppe de 316,7 millions de dollars sur cinq ans a été allouée à la location de dix aéronefs destinés à la lutte contre les feux de forêt.