Une rue de la région au palmarès des pires routes de CAA Québec

La détérioration du réseau routier québécois continue de susciter l’exaspération des automobilistes. La 11e édition de la campagne Les pires routes de CAA Québec en témoigne que plus de 6 700 votes ont été enregistrés dans le cadre de l’enquête d’opinion, soit plus du double de la participation observée en 2025, un niveau inégalé depuis 2022.

Le palmarès met en lumière l’état préoccupant de nombreuses artères municipales aux quatre coins de la province. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la rue du Transport, située à Saguenay, fait mauvaise figure en se hissant au huitième rang des dix pires routes du Québec.

Au palmarès régional, deux autres axes routiers identifiés comme étant le plus en mauvais état. Également situé à Saguenay, il s’agit du boulevard du Saguenay Ouest et la route Madoc.

Toutefois, c’est la région de l’Outaouais qui se démarque tristement comme celle où l’état des routes est jugé le plus alarmant. Pas moins de six routes de cette région se classent dans le top 10 provincial. Le chemin Pink, à Gatineau, conserve pour une deuxième année consécutive le titre peu enviable de pire route du Québec.

« Le déferlement de colère s’est senti autant dans la plateforme de vote officielle que sur les médias sociaux. Est-ce que 2026 est la pire année pour les routes au Québec? J’ai envie de dire que c’est possiblement le cas! », a déclaré Nicolas Ryan, Directeur des affaires publiques et relations médias de CAA Québec.

Les conséquences de la dégradation du réseau sont bien réelles. Entre le 1er janvier et le 30 avril 2026, CAA Québec est intervenu à 21 000 reprises pour des services liés aux crevaisons, une hausse de 11,4 % par rapport à la même période en 2025.

Face à ce constat, CAA Québec a décidé de joindre ses efforts à ceux d’autres associations, de représentants de l’industrie et d’experts en fondant le Regroupement pour de meilleures routes au Québec. Des actions concrètes sont prévues au cours des prochaines semaines, allant de rencontres avec les décideurs à des interventions publiques.

« Il sera important que les partis politiques qui aspireront au pouvoir en octobre prochain offrent un aperçu de leur stratégie pour mieux entretenir les réseaux supérieur et municipal ainsi que des pistes de solution afin d’aider financièrement les municipalités. Les membres du Regroupement seront à l’affût et offriront leur collaboration pour l’amélioration du réseau routier pour l’ensemble du Québec. », indique Nicolas Ryan.