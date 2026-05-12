Horizon Aluminium 2026 attire l’industrie mondiale au Saguenay

La Société de la Vallée de l’Aluminium (SVA) a lancé officiellement Horizon Aluminium 2026, un événement international qui se tient à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 mai au Delta Saguenay.

Durant les quatre prochains jours, le Saguenay–Lac-Saint-Jean devient donc le point de rencontre privilégié des acteurs de toute la chaîne de valeur de l’aluminium, tant au niveau régional qu’international.

Avec cet événement la SVA a voulu réunir des producteurs, des entreprises de deuxième et troisième transformation, des professionnels, des équipementiers, des chercheurs d’emploi ainsi que des décideurs provenant de divers horizons, dans le but d’échanger sur l’avenir du secteur et de favoriser la l'élaboration de partenariats d’affaires durables tout en consolidant le rôle du Saguenay–Lac-Saint-Jean comme pôle d’expertise incontournable au sein de l’industrie mondiale de l’aluminium.

« Nous voulons faire d’Horizon Aluminium un espace de collaboration qui met en valeur le savoir-faire de la Vallée de l’aluminium et qui le connecte aux acteurs internationaux. L’aluminium est au cœur des innovations technologiques mondiales et notre région a tout ce qu’il faut pour y jouer un rôle de premier plan. », a souligné la directrice générale de la SVA, Lilianne Savard.

La portée internationale de l’événement est également marquée par la présence de plusieurs délégations étrangères. Des représentants de l’Allemagne, de la Finlande, de la France, des États-Unis, de l’Espagne et de l’Islande figurent parmi les participants.

« La présence de visiteurs venus de plusieurs continents démontre que le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Québec occupent une place importante dans l’industrie mondiale de l’aluminium. Horizon Aluminium permet de mettre en valeur notre expertise locale, de créer des connexions d’affaires et de faire avancer des collaborations concrètes. », a conclu Lilianne Savard.