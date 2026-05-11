Mashteuiatsh accueille le Marché des petits entrepreneurs

Le Marché des petits entrepreneurs du Pekuakami se tiendra le samedi 6 juin 2026, de 10 h à 14 h, au site de transmission culturelle ilnu Uashassihtsh – Pavillon des arts et des traditions, à Mashteuiatsh. L’événement invite les jeunes de 5 à 17 ans à lancer leur propre mini‑entreprise et à présenter leurs produits ou services au public.

Organisée dans le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs, qui se déroulera simultanément partout au Québec, l’initiative vise à offrir aux jeunes une première expérience concrète du monde entrepreneurial.

« Ce marché offre à nos jeunes une occasion concrète de découvrir leurs idées, leurs talents et leur capacité à les réaliser. En vivant une première expérience entrepreneuriale, ils développent leur confiance, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leur créativité. C’est aussi une belle façon de nourrir la fierté culturelle et de montrer tout ce que notre jeunesse peut apporter à la communauté. », souligne Julie Lambert, présidente de Kashtinamu Production et porte‑parole de l’événement.

À l’échelle du Québec, la Grande journée des petits entrepreneurs rassemble chaque année des milliers de jeunes. En 2025, ^plus de 11 000 jeunes avaient pris part à l’événement et 225 marchés ont été organisés à travers la province.