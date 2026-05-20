Favoriser la sécurité alimentaire pour les Premières Nations à Roberval

Deux serres seront aménagées sur l’ancien site des Jardins de l’Anse à Roberval pour développer un projet d’autonomie alimentaire du Centre Mamik, afin de réduire la dépendance à l’aide alimentaire.

Selon le Quotidien, une vingtaine d’employés provenant des trois centres Mamik de Roberval, Saguenay et Alma, et des employés spécialisés aménageaient les serres et le site de l’ancien Jardins de l’Anse pour y créer un lieu de production, de rassemblement et d’apprentissage.

Pour la directrice générale des Centres Mamik, Mélanie Boivin, l’organisation veut créer un projet d’autonomie alimentaire tout en impliquant les participants dans les activités.

Au début du mois de mai, Agriculture Canada a offert 56 000 $ à l’organisme pour l’achat des deux serres. Les premières estimations soulignent que les serres, totalisant 278 mètres carrés, pourraient générer 1390 lb de nourriture lors de la première année de production.

Mentionnons que la directrice Boivin et une consultante au centre, Claudie Paul, ont acheté personnellement la terre, pour la louer au centre. Selon Mélanie Boivin, l’organisme ne voulait pas perdre la terre, alors elles l’ont achetée à titre personnel. Elle ajoute que c’est un conflit d’intérêts déclaré au conseil d’administration, parce que les procédures auraient été trop longues si elles avaient voulu l’acheter avec le centre.