Un nouveau garage municipal inauguré à Saint-Félicien

Le samedi 23 mai, les autorités de la Ville de Saint-Félicien ont procédé à l’inauguration officielle du nouveau garage municipal, un projet de modernisation des infrastructures municipales représentant un investissement total de 7,8 M$. Cette réalisation vise à soutenir l’efficacité des services municipaux tout en répondant aux besoins opérationnels liés à l’entretien du territoire.

Le chantier a bénéficié d’une contribution financière de 4,8 M$ du gouvernement du Québec, accordée dans le cadre du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales. La Ville de Saint-Félicien assume pour sa part une contribution de 3 M$.

L’investissement annoncé comprend également une deuxième phase de travaux évaluée à 500 000 $, prévue en 2027. Avec l’ajout des nouvelles installations et l’intégration de la portion existante, la superficie du garage municipal a pratiquement doublé, permettant une réorganisation plus fonctionnelle des opérations.

Pour cet agrandissement, la municipalité a misé sur l’utilisation du bois comme matériau de mise en valeur architecturale. Selon le maire Jean-Philippe Boutin, cette orientation a aussi contribué à l’obtention d’une aide financière bonifiée en raison de son caractère écoresponsable.

Des installations modernisées

Érigé sur deux niveaux, le nouveau bâtiment accueille au rez-de-chaussée une aire de garage modernisé comprenant de nouvelles portes adaptées aux dimensions des véhicules municipaux, un pont roulant, des vestiaires, des douches destinées aux employés ainsi que plusieurs espaces utilitaires liés aux opérations quotidiennes.

À l’étage, les installations regroupent notamment une salle à manger pour les employés, tandis qu’une salle mécanique viendra compléter l’aménagement au cours d’une prochaine étape.

Mieux servir la population

« C’est plus qu’un garage municipal. Nous inaugurons un lieu où les infrastructures permettront de mieux servir les citoyens. Chaque jour, des services essentiels partent d’ici, qu’il s’agisse de l’entretien des infrastructures ou du déneigement », a expliqué le maire Jean-Philippe Boutin lors de l’inauguration.

Le maire rappelle que l’ampleur des responsabilités confiées aux Travaux publics justifiait une modernisation des lieux. Le personnel municipal assure notamment l’entretien de plus de 200 kilomètres de rues et de routes, plus de 400 kilomètres de fossés, environ 150 kilomètres de réseau d’eau potable et plus de 120 kilomètres de réseau d’égouts.

« Il était donc primordial que nos infrastructures reflètent la qualité des services offerts à la population félicinoise », a-t-il ajouté dans son allocution.

Investir dans le capital humain

L’agrandissement du garage municipal permet également à la Ville d’améliorer les conditions de travail du personnel affecté aux opérations. Les nouveaux espaces proposent un environnement davantage structuré, plus sécuritaire et mieux adapté aux exigences du travail quotidien.

« Ces employés assurent des services essentiels chaque jour. Il importait de leur offrir un environnement moderne et fonctionnel, en reconnaissance du travail accompli », a conclu le maire.