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À l’image du Parti Québécois, l’Alberta parle d’indépendance

Le 22 mai 2026 — Modifié à 17 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, s’est adressée à ses citoyens jeudi, lors de ce qu’on peut qualifier de “Discours à la Nation”.  Les résidents seront appelés à se prononcer sur leur statut de province en octobre prochain, alors qu’il est question d’indépendance. Un référendum est donc envisagé.

C’est précisément le 19 octobre que les albertains seront appelés à se prononcer sur plusieurs questions référendaires, dont la principale: y aura-t-il référendum pour se détacher du Canada? Mme Smith souhaite que l’Alberta demeure au sein du pays, mais désire paradoxalement donner davantage de force aux pouvoirs provinciaux sous la charte actuelle.

La première ministre se trouve donc incidemment à rejeter la décision d’une juge la semaine dernière, qui invalidait une pétition qui réclamait l’indépendance de la province. Danielle Smith recommandera à ses contribuables albertains de voter contre une quelconque indépendance face au Canada. Elle croit toutefois que les provinces doivent détenir le pouvoir de s’auto-gérer.    

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