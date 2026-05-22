Les vinaigrettes Vio lorgnent le marché mexicain

Les vinaigrettes de l’entreprise Vio, produites depuis plus de 25 ans à Alma, pourraient bientôt franchir une nouvelle étape en se retrouvant sur les tablettes de supermarchés au Mexique.

Les propriétaires souhaitent en effet élargir leurs horizons et ont récemment pris part à une mission commerciale organisée en collaboration avec l’Université Laval, rapporte Radio-Canada.

Pour Patrick Fortier, propriétaire de l’entreprise et de Miel des Ruisseaux, même si la cuisine mexicaine est souvent associée à des saveurs plus relevées, il est confiant que les consommateurs locaux ne se limitent pas qu’aux produits épicés et qu’ils apprécient une variété de condiments provenant d’ailleurs que des États-Unis.

Celui-ci précise également que les recettes des vinaigrettes Vio ne seront pas modifiées pour cette éventuelle exportation.

En parallèle de ses ambitions à l’international, l’entreprise a annoncé d’importants investissements pour moderniser ses installations. Des équipements d’automatisation fabriqués en France doivent être expédiés par bateau le 25 mai, pour une arrivée prévue à l’usine au mois de juillet. Cette modernisation permettra d’augmenter la capacité de production et de soutenir la croissance envisagée.

Actuellement, l’usine fonctionne avec un seul quart de travail, mais pourrait monter à deux ou trois, selon Patrick Fortier.