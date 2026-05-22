Québec accorde 2,2 M$ à neuf projets régionaux

Le ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, était de passage aujourd’hui au Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’annoncer un soutien de 2,2 M$ à neuf projets structurants d’ici. L’aide versée provient du Fonds régions et ruralité (FRR) et permettra de renforcer l’économie régionale, de soutenir la mobilité et le tourisme, ainsi que de favoriser une meilleure concertation entre les acteurs du territoire.

« Grâce au Fonds régions et ruralité, nous donnons aux communautés les moyens de réaliser des projets concrets qui répondent à leurs besoins et à leurs ambitions. Et ces projets contribuent directement à la vitalité de la région : ils génèrent des emplois, soutiennent les entreprises locales et améliorent nos infrastructures. Tout est pensé pour faire avancer l’économie régionale et rendre le quotidien des gens plus facile et plus dynamique », affirme le ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque.

Avec un montant de 1 046 020 $, le projet d’entente sectorielle de développement en concertation régionale de la Conférence régionale des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean est celui ayant reçu l’aide financière la plus importante.

« Il y a une volonté des préfets et une fierté de pouvoir porter ce développement-là et de s’assurer que le territoire puisse également en bénéficier », ajoute M. Lévesque.

L’objectif du projet est de favoriser la coordination et la concertation des différents acteurs du développement, de stimuler l’élaboration de projets et d’assurer une vision harmonisée de la région.

Par la suite, des projets tels que l’optimisation du transport ferroviaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec une aide de 320 000 $, figurent parmi les initiatives retenues. La bonification de l’offre touristique du Mont-Édouard et la construction de neuf nouveaux refuges recevront également un soutien financier de 70 000 $, tandis que la cartographie et la caractérisation du réseau des sentiers VHR du Saguenay–Lac-Saint-Jean bénéficieront d’une aide de 40 704 $.

Parmi les projets sélectionnés en collaboration avec la Table des préfets, certains ont déjà été complétés, tandis que d’autres sont actuellement en voie de réalisation.

Pour le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine et vice-président du comité de sélection, Jean Morency, le FRR permet également d’investir dans un aspect primordial de la région : sa population.

« Trois des projets sont également liés à l’une des plus importantes forces de notre région, soit les gens qui y habitent. L’objectif est de garder nos gens ici et d’attirer ceux d’ailleurs afin de poursuivre le développement de notre beau coin de pays. »

Un montant de 200 000 $ a aussi été attribué à la mise en place d’un centre d’abattage et d’usinage de viandes multiespèces à partir des installations de la boucherie Perron, à Saint-Prime. Ce projet, attendu par les producteurs agricoles, devrait être mis sur pied d’ici 2028.