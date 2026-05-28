Maisonnettes aspergées de boue

Des actes de vandalisme gratuits ont été commis sur des maisonnettes utilisées par leurs propriétaires durant la saison hivernale comme lieu de rassemblement et de loisirs au Village Boréal de Saint-Félicien. Remisées sur un terrain appartenant à la Ville de Saint-Félicien, à l’ancien aéroport municipal, ces maisonnettes ont été la cible d’un défoulement apparemment délibéré.

Un ou plusieurs individus ont projeté de la boue sur les installations en utilisant un véhicule tout-terrain, une camionnette, un motocross ou autre, laissant derrière eux des traces importantes de leur passage.

Une présidente déçue

« Ça dépasse l’entendement. C’est la deuxième année de suite que ce genre de méfait survient », déplore la présidente du conseil d’administration du Village Boréal de Saint-Félicien, Lyne Tremblay.

Elle souligne qu’aucun point d’eau ne se trouve sur le site, obligeant les propriétaires à déplacer leur maisonnette afin de nettoyer la boue projetée sur les surfaces. « L’an dernier, malgré l’utilisation de plusieurs produits, il a été extrêmement difficile d’enlever complètement cette boue qui colle aux parois », précise-t-elle.

Et les dommages ne s’arrêtent pas là. Pour une deuxième année consécutive, une maisonnette a été défoncée puis vidée de son contenu. Les malfaiteurs se sont également attaqués au hangar de remisage du Village Boréal, tentant sans succès d’en forcer l’accès malgré le cadenas. « On y entrepose surtout des balançoires et divers équipements servant à l’animation du site. Ce ne sont pas des objets de grande valeur pour des voleurs, mais ils sont essentiels au fonctionnement du Village Boréal », ajoute Mme Tremblay.

Le maire réagit

Interrogé par cet événement, le maire de Saint-Félicien Jean-Philippe Boutin explique : « Le vandalisme, même lorsqu’il peut sembler mineur, a des impacts bien réels. Ce sont des coûts assumés par l’ensemble de la collectivité et, surtout, cela finit par influencer nos décisions. Lorsque nous planifions des projets pour les citoyens, et particulièrement pour les jeunes, nous devons malheureusement tenir compte de cette réalité et prévoir des mesures pour protéger ce que nous construisons. Chaque geste de vandalisme, c’est autant de ressources en moins pour améliorer nos milieux de vie. »

« J’invite l’ensemble de la communauté, peu importe l’âge, à décourager toute forme de vandalisme. Il s’agit d’une responsabilité collective, qui nous concerne tous. »