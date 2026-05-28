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Un projet de loi pour renforcer les droits des peuples autochtones

Le 28 mai 2026 — Modifié à 18 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La députée de Québec solidaire Manon Massé a déposé, jeudi matin, un projet de loi élaboré en « coconstruction » avec des représentants des peuples autochtones visant notamment à obliger le gouvernement du Québec à consulter en amont les nations autochtones avant le dépôt de tout projet de loi qui les concernent.

« En attendant de faire l'indépendance du Québec en collaboration avec les peuples autochtones, mon projet de loi vient leur donner un outil de plus pour faire respecter leurs droits. », a déclaré Mme Massé, en soulignant que l'objectif d'une réelle réconciliation doit être la révision complète des lois du Québec pour y inclure les droits des peuples autochtones.

Au-delà du contenu législatif, la députée souligne que le dépôt de ce projet de loi constitue en soi une avancée pour les Premières Nations. Elle affirme avoir voulu démontrer qu’il est possible de travailler d’égal à égal à la construction d’un projet de loi, alors que, selon elle, les gouvernements successifs ont tous soutenu le contraire.

Manon Massé déplore que ces derniers aient invoqué pendant des années l’impossibilité de collaborer étroitement avec les peuples autochtones dans l’élaboration des lois, évoquant notamment des contraintes liées aux règles parlementaires.

« Cet argument vient de tomber en miettes », a-t-elle fait valoir, ajoutant que l’initiative actuelle pourrait servir de précédent pour les leaders autochtones dans leurs revendications futures.

En effet, le fait que Québec solidaire aurait présenté son projet de loi aux chefs autochtones avant son dépôt officiel à l’Assemblée nationale pourrait être interprété comme un outrage au parlement. Toutefois, à ce jour, Québec solidaire dit n’avoir fait l’objet d’aucune accusation en ce sens.

Manon Massé passe le flambeau à Sol Zanetti

Parallèlement à ce dépôt, Manon Massé a annoncé qu’elle cédait la responsabilité du dossier des relations avec les Premières Nations et les Inuit au député Sol Zanetti, également porte-parole de Québec solidaire.

Enfin, Manon Massé a annoncé le lancement d’une tournée des communautés autochtones, intitulée Écouter, comprendre et construire ensemble.

« Les premiers peuples avec qui nous partageons le territoire forment des nations et des gouvernements à part entière. Nous devons dialoguer avec elles et eux d'égal à égal. De nation à nations. », a conclu Manon Massé.

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