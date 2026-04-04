Avoir un animal, un droit ou une responsabilité ?

Le tribunal administratif du logement vient de décider que les animaux, dans certains cas, peuvent relever d’un droit fondamental.

Je comprends l’essence, sincèrement. C’est apaisant un chien qui t’accueille avec son amour inconditionnel pour te rappeler que tu es la personne la plus extraordinaire au monde. Y’en a qui trouvent des qualités similaires aux chats. (Je ne suis pas d’accord, les chats sont des engeances du démon qui cherchent sournoisement à contrôler l’humanité. J’pas conspi mais les chats, ils ont un agenda caché c’est sûr. )

Trêve de plaisanterie, les animaux font du bien. Ils accompagnent et dans certains cas, deviennent essentiels à un équilibre fragile.

Dans une autre vie, j’ai été propriétaire d’un duplex. Pas par ambition immobilière mais pour arriver.

Dans ce contexte-là, les grands principes, tsé.

Quand ton locataire est pas en mesure de mettre sa poubelle au chemin ne serait-ce qu’une fois par mois, j’sais pas comment il fera pour ramasser les cacas de pitou à mesure sur le terrain commun où jouent les enfants.

C’est moi qui va les ramasser, j’imagine. Les cacas de pas-mon-chien.

J’vais être ben plate mais. La pisse de chat, ça ne disparaît pas avec une décision bien intentionnée. Le poil, les odeurs, les dégâts, ça s’infiltre dans les planchers, dans les murs, et assez durablement merci. Malheureusement, tous les locataires ne sont pas égaux devant le soin qu’ils apportent à un animal, même si on trouve ça confortable d’imaginer le contraire.

Qu’on parle de dignité, d’équilibre, de droits à protéger, c’est bien correct, on veut une société plus humaine.

Mais faudrait parler de la responsabilité individuelle avec le même sérieux. Parce qu’au-delà du réconfort émotionnel que peut apporter un animal, il vient avec une responsabilité quotidienne, parfois exigeante, d’offrir un environnement adéquat, propre, stable, respectueux de l’animal et des autres autour.

On parle beaucoup de l’abandon des animaux en périodes de déménagement. J’vais être claire mais les gens qui abandonnent leurs animaux, c’est pas parce qu’ils manquent de droits, c’est parce que possiblement ils n’avaient pas la capacité ou le jugement d’en avoir un au départ.

Entre les grandes décisions rendues au nom du bien commun et la réalité très terrain, il reste un espace où quelqu’un doit absorber les conséquences.

Pis ben souvent, c’est la personne qui nettoie après.

J’aime bien les ententes à la pièce entre personnes de bonne foi. L’ingérence d’un tiers sur les règles que je souhaite appliquer sous mon toit, pas mal moins.