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Culture

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Angine de Poitrine lance leur second album intitulé Vol. II

Émile Boudreau
Le 03 avril 2026 — Modifié à 08 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le duo saguenéen Angine de Poitrine lance ce vendredi son deuxième album, Vol. II, une sortie très attendue par une communauté de plus en plus vaste de fidèles.

Sur les réseaux sociaux, les réactions à la musique particulière du groupe demeurent partagées. Certains internautes avouent rester perplexes devant une proposition sonore jugée déroutante. D’autres, au contraire, y voient un souffle nouveau dans un paysage musical souvent formaté.

Une chose est sûre : Angine de Poitrine ne laisse personne indifférent. En quelques semaines à peine, plusieurs groupes Facebook consacrés au duo ont vu le jour, rassemblant des adeptes un peu partout sur la planète. Les vinyles s’écoulent rapidement et les billets de concert se vendent à vive allure, rapporte RadioCanada.

Cette vague d’intérêt est d’autant plus remarquable qu’elle touche un genre musical particulièrement niché. Le type de musique expérimentale produite par Angine de Poitrine trouve aujourd’hui un écho inédit auprès d’un public étonnamment diversifié allant de professeurs de guitare aux amateurs de vieux rock progressif.

Une approche musicale hors du commun ?

Le succès d’Angine de Poitrine s’explique en partie par la complexité de leur œuvre qui repose sur l’usage de microintervalles, des notes situées entre les douze demi-tons, c’est-à-dire les 12 notes utilisées dans les musiques populaires mondiales et qui structurent la musique occidentale depuis plusieurs siècles.

Ces intervalles sont toutefois omniprésents dans près de 80 % des musiques traditionnelles à travers le monde, notamment dans les répertoires indiens, arabes et africains.

Porté par l’engouement autour ce style hors du commun, Angine de Poitrine entamera dès le mois de mai une vaste tournée internationale. Plus de cinquante représentations sont prévues en Europe, au Canada et aux ÉtatsUnis, confirmant que le duo saguenéen est désormais bien plus qu’un phénomène local.

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